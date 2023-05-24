НБУ оцінив перспективи переходу на розрахунки в євро

Європейська валюта в руках. Фото: Freepik

У Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи переходу на розрахунки у європейській валюті. Стверджують, що це вигідно, оскільки Україна вже географічно перебуває в зоні євро.

Про це розповіла заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, передає телеканал "Ми — Україна".

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Перехід на розрахунки в євро

Представниця Нацбанку не дала однозначної відповіді, коли стане можливим повний перехід на європейську валюту, однак заявила, що ми до цього рухаємося. За її словами, частка євро у торговельних розрахунках України самотужки дедалі зростає. Вітчизняна економіка, у питанні експорт-імпорт, мігрує у єврозону.

"Це відбулося раніше, ніж ми стали кандидатом в члени ЄС, це почалося, коли ми почали активніше припиняти зв’язки з країною-агресором", — зауважила Рожкова.

Оскільки країна територіально розташовна у єврозоні, то це для українців ближче.

"Це для нас зрозуміло, це логістично нам зручно, тому економіка з точки зору торговельних операцій туди вже мігрує і буде мігрувати", — пояснила Рожкова.

Вона переконана, що в України є великий потенціал торгівлі з країнами Євросоюзу, який стане очевидним після перемоги.

За інформацією SWIFT, частка транскордонних транзакцій із використанням єдиної європейської валюти у квітні поточного року становила 31,7%, а використання долара вище — 42,7%.

Яка буде валюта після євроінтеграції

Раніше у НБУ зазначали, що в рамках наближення українського законодавства до норм Європейського Союзу (ЄС), зараз відсоток виконання завдань, за які відповідає НБУ, становить 92%. Проте про перехід на євро після євроінтеграції мови наразі немає. У Нацбанку схильні вважати, що для України важливо зберегти власну валюту та автономну монетарну політику.

Як пояснив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, це буде доволі проблематично, зважаючи на досвід інших країн Південної Європи, які увійшли до Єврозони, Греції та Португалії. Вони зіштовхнулися з низкою проблем у монетарній сфері.

Нагадаємо, в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту у березні 2023 року. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.