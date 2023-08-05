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В НБУ прогнозируют подорожание продовольствия: на сколько вырастет цена

5 августа 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В НБУ прогнозируют подорожание продовольствия: на сколько вырастет цена
Женщина с дочерью пришли на закупки в магазин. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продукты питания в Украине будут дорожать и дальше. В Национальном банке Украины прогнозируют, что продукты будут добавлять в цене до урожая следующего года.

Об этом, в частности, говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка за июль текущего года.

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Удорожание продуктов питания в Украине

НБУ прогнозирует, что инфляция в Украине существенно замедлится и составит всего 10,6% в конце 2023 года.

Также в НБУ отмечают, что предложение с/х продукции было достаточным для обеспечения внутренних потребностей. И это несмотря на низкие урожаи прошлого года и последствия разрушения Каховской ГЭС.

В НБУ также прогнозируют, что ограниченное предложение овощей и фруктов из южных регионов будет поддерживать инфляцию сырых продуктов на двузнаковом уровне до следующего урожая.

"С поступлением на рынок новой продукции в 2024 году инфляция сырых продуктов снизится до однознакового уровня. В 2025 году она снизится примерно до 3% при условии, что не будет новых шоков предложения. Только возврат мигрантов и возобновление потребительского спроса будет сдерживать инфляцию сырых продуктов от более существенного снижения", — говорится в прогнозе НБУ.

Расчеты НБУ. Фото: скриншот

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции.

Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей.

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