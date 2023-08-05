Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow У НБУ прогнозують подорожчання харчів: на скільки зросте ціна arrow

У НБУ прогнозують подорожчання харчів: на скільки зросте ціна

5 серпня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У НБУ прогнозують подорожчання харчів: на скільки зросте ціна
Жінка з донькою прийшли на закупи до крамниці. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продукти харчування в Україні будуть дорожчати і надалі. У Національному банку України прогнозують, що харчі додаватимуть у ціні до врожаю наступного року. 

Про це, зокрема, йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України за липень поточного року.

Читайте також:

Подорожчання харчів в Україні

НБУ прогнозує, що інфляція в Україні суттєво уповільниться та становитиме лише 10,6% наприкінці 2023 року. 

Також у НБУ зазначають, що пропозиція с/г продукції була достатньою для забезпечення внутрішніх потреб. І це попри низькі торішні урожаї та наслідки руйнування Каховської ГЕС. 

У НБУ  також прогнозують, що обмежена пропозиція овочів і фруктів із південних регіонів підтримуватиме інфляцію сирих продуктів на двознаковому рівні до наступного врожаю.

"Із надходженням на ринок нової продукції у 2024 році інфляція сирих продуктів знизиться до однознакового рівня. У 2025 році вона знизиться приблизно до 3% за умови, що не буде нових шоків пропозиції. Лише повернення мігрантів і відновлення споживчого попиту стримуватиме інфляцію сирих продуктів від суттєвішого зниження", — йдеться в прогнозі НБУ.

Розрахунки НБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.

Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

None

Скандальні укриття у столиці: чому замість Кличка цим опікується народний депутат

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз