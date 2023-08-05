У НБУ прогнозують подорожчання харчів: на скільки зросте ціна

Жінка з донькою прийшли на закупи до крамниці. Фото: Google

Продукти харчування в Україні будуть дорожчати і надалі. У Національному банку України прогнозують, що харчі додаватимуть у ціні до врожаю наступного року.

Про це, зокрема, йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України за липень поточного року.

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Подорожчання харчів в Україні

НБУ прогнозує, що інфляція в Україні суттєво уповільниться та становитиме лише 10,6% наприкінці 2023 року.

Також у НБУ зазначають, що пропозиція с/г продукції була достатньою для забезпечення внутрішніх потреб. І це попри низькі торішні урожаї та наслідки руйнування Каховської ГЕС.

У НБУ також прогнозують, що обмежена пропозиція овочів і фруктів із південних регіонів підтримуватиме інфляцію сирих продуктів на двознаковому рівні до наступного врожаю.

"Із надходженням на ринок нової продукції у 2024 році інфляція сирих продуктів знизиться до однознакового рівня. У 2025 році вона знизиться приблизно до 3% за умови, що не буде нових шоків пропозиції. Лише повернення мігрантів і відновлення споживчого попиту стримуватиме інфляцію сирих продуктів від суттєвішого зниження", — йдеться в прогнозі НБУ.

Розрахунки НБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції.

Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів.