НБУ продолжает продавать валюту для поддержки курса гривны

За последнюю неделю регулятор продал около 660,6 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) с начала года продал на межбанковском валютном рынке 4,85 млрд долларов для поддержки курса национальной валюты. В частности, за последнюю неделю — около 660,6 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Последние валютные интервенции НБУ

По данным пресс-центра, регулятор с начала года купил на межбанковском рынке 42,65 млн долларов. За последнюю неделю приобрел всего 4,9 млн долларов.

На прошлой неделе Нацбанк продал 679,2 млн долларов, а приобрел 7,7 млн долларов.

Поддержка курса гривны

НБУ с конца мая прошлого года на фоне сложной военной ситуации в стране вынужден был продавать около 1 млрд долларов из резервов еженедельно с целью балансирования межбанковского банка. Только после повышения курса на 25% до 36,6 грн за доллар в июле ситуация стабилизировалась, а еженедельные продажи валюты стали меньше — не превышали полмиллиарда.

Регулятор использует продажу валюты из своих резервов для того, чтобы сдержать давление на валютном рынке, вызванное эмиссией нацвалюты. Кроме того, продает валюту для балансировки рынка экспортеров и импортеров с целью удержания фиксированного курса.

Угрозы для курса гривны

По словам главы Национального банка Андрея Пышного, в Украине наблюдается значительный профицит ликвидности в связи с финансированием оборонного бюджета. Речь идет об избытке денег в банковской системе, что создает угрозу валютному курсу.

Ликвидность представляет опасность для курсовой стабильности, поэтому сейчас очень важно "связать" эти средства и контролировать движение путем предложения привлекательных процентных ставок для вкладчиков.

В связи с этим Нацбанк заинтересован в том, чтобы банки сделали привлекательные и адекватные предложения для размещения депозитов. Он предупредил украинские финучреждения, что больше не будет ситуаций, когда банки получают значительные прибыли нерыночным способом, не предлагая высокие проценты по вкладам.

Больше о курсе доллара

В Украине банкиры и финансовые аналитики изменили ожидания инфляции и курса национальной валюты на 2023 год.

Аналитики настроены более оптимистично на этот год по отношению к курсу доллара, чем население. Украинцы считают, что доллар будет стоить 41,16 грн/долл., ухудшив прогноз на около одной гривны. В то время как финансисты считают, что гривна будет крепче, чем думали ранее:

банки — 42,7 грн/долл. (предыдущий опрос — 43,23 грн/долл);

финансовые аналитики — 41,11 грн/долл. (43,3 грн/долл.);

население — 41,16 грн/долл. (40,29 грн/долл).

Напомним, что украинская банковская система даже на фоне войны получила миллиардный доход с начала 2022 года.

Ранее в Национальном банке заявляли, что имеют достаточный объем золотовалютных резервов для того, чтобы удерживать официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на уровне 36,6 гривны. Веских причин для девальвации нет.