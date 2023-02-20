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У НБУ розповіли, скільки продали валюти для підтримки курсу гривні

20 лютого 2023 07:23
lis.jpg - Ксенія Лисновська
НБУ продовжує продавати валюту для підтримки курсу гривні
За останній тиждень регулятор продав близько 660,6 млн доларів
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) з початку року продав на міжбанківському валютному ринку 4,85 млрд доларів для підтримки курсу національної валюти. Зокрема, за останній тиждень — близько  660,6 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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За даними пресцентру, регулятор з початку року купив на міжбанківському ринку 42,65 млн доларів. За останній тиждень придбав лише 4,9 млн доларів.

Попереднього тижня Нацбанк продав 679,2 млн доларів, а придбав  7,7 млн доларів.

Підтримка курсу гривні

НБУ з кінця травня минулого року на тлі складної воєнної ситуації в країні  був змушений продавати близько 1 млрд доларів з резервів щотижня з метою балансування міжбанківського банку. Лише після підвищення курсу на 25% до 36,6 грн за долар у липня ситуація стабілізувалася, а щотижневі продажі валюти стали менші — не перевищували пів мільярда.  

Регулятор використовує продаж валюти зі своїх резервів для того, щоб стримати тиск на валютному ринку, спричинений емісією нацвалюти. Окрім того, продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів з метою утримання фіксованого курсу.

Загрози для курсу гривні

За словами голови Національного банку Андрія Пишного, в Україні спостерігається значний профіцит ліквідності у зв'язку з фінансуванням оборонного бюджету. Йдеться про надлишок грошей у банківській системі, що створює загрозу для валютного курсу.

Ліквідність несе небезпеку для курсової стабільності, тому зараз дуже важливо "зв'язати" ці кошти та контролювати рух шляхом пропозиції привабливих відсоткових ставок для вкладників.

У зв'язку з цим Нацбанк зацікавлений у тому, щоб банки зробили привабливі та адекватні пропозиції для розміщення депозитів. Він попередив українські фінустанови, що більше не буде ситуацій, коли банки отримують значні прибутки у неринковий спосіб, не пропонуючи високі проценти за вкладами.

Більше про курс долара

В Україні банкіри та фінансові аналітики змінили очікування щодо інфляції та курсу національної валюти на 2023 рік.

Аналітики налаштовані більш оптимістично на цей рік щодо курсу долара, ніж населення. Українці вважають, що долар коштуватиме 41,16 грн/дол., погіршивши прогноз на близько одну гривню. Тоді як фінансисти вважають, що гривня буде міцніша, ніж думали раніше:

  • банки — 42,7 грн/дол. (попереднє опитування — 43,23 грн/дол);
  • фінансові аналітики — 41,11 грн/дол. (43,3 грн/дол.);
  • населення — 41,16 грн/дол. (40,29 грн/дол.).

Нагадаємо, що українська банківська система навіть на тлі війни отримала мільярдні прибутки з початку 2022 року.

Раніше у Національному банку заявляли, що мають достатній обсяг золотовалютних резервів для того, щоб утримувати офіційний курс національної валюти до долара на рівні 36,6 гривні. Вагомих причин для девальвації немає.

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