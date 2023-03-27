Отопительный сезон завершают в ряде городов — где именно

Выключают подачу тепла в основном на юге

В Украине в связи с благоприятной погодой в ряде регионов завершается отопительный сезон 2022-2023. Начали выключать подачу тепла в шести областях.

Об этом рассказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook.

Где украинцы уже без тепла

Как отметил руководитель Нафтогаза, Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон раньше запланированного срока, поскольку это позволяют сделать погодные условия.

Так начали отключать отопление в городах Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областей.

"Ждем еще несколько дней холодной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях. Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенность — выстоим и дальше!", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" в 2023 году намерена прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

Как ранее отмечал Чернышев, в этом году "Нафтогаз" планирует нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта.

Также мы писали, что в ближайшую неделю отопление будет отключено сразу в нескольких городах, тогда как в некоторых регионах отопление уже отключено или работает по графику.