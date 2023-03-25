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Стало відомо, де і коли в Україні відключать опалення

25 березня 2023 09:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Опалення в Україні
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В Україні опалювальний сезон добігає кінця завдяки сприятливим погодним умовам. Найближчого тижня опалення буде відключено відразу в кількох містах, тоді як у деяких регіонах опалення вже відключено або працює за графіком. Зазвичай опалювальний сезон в Україні триває з середини жовтня до середини квітня, але щороку терміни можуть змінюватись залежно від погоди.

Стало відомо, де та коли відключать опалення.

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Опалення в Кропивницькому, Миколаєві та Херсоні

Згідно з діючими нормами, центральне теплопостачання припиняється за середньої температури повітря вище +8°С протягом трьох діб. У 2023 році тепла весняна погода дозволяє припинити опалення раніше квітня у кількох регіонах країни.

Голова комітету ВР з енергетики та ЖКГ Андрій Герус повідомив, що сприятлива погода сприяє завершенню опалювального сезону з 20 березня у деяких регіонах, що дозволить заощадити енергоресурси, включаючи газ. Рішення приймаються місцевою владою.

У Кропивницькому, якщо погода буде стабільна, опалювальний сезон планують завершити 27 березня, повідомив замгородського голови Олександр Мосін. У Вінниці опалення у будинках мешканців відключать 27 березня за рішенням міської ради через весняне потепління.

У Миколаєві міськрада ухвалила рішення про завершення опалювального сезону з 24 березня, і теплопостачальні організації мають припинити подачу теплоносія не пізніше 29 березня. Опалення продовжать лише лікарні та деякі соціальні установи.

У Херсоні опалювальний сезон завершився 24 березня через те, що середньодобова температура повітря за кілька днів перевищувала +8 градусів. Міська військова адміністрація ухвалила рішення про припинення теплопостачання будинків.

Опалення у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському Дніпропетровської області та Луцьку

Дніпро стало першим містом в Україні, де опалювальний сезон завершився, і тепло перестало надходити в батареї з 22 березня. Заступник мера Михайло Лисенко пов'язав припинення теплопостачання з допустимими температурами та заборгованістю населення перед теплопостачальними компаніями.

У Кривому Розі відключення тепла розпочалося 23 березня. Місцева влада повідомляє, що теплогенеруючі підприємства міста працювали без збоїв у складних умовах і вже готуються до сезону 2023-2024.

У Кам'янському Дніпропетровській області планується припинити подачу теплоносія до батарей з 25 березня. Спочатку закінчення опалювального сезону було заплановано на 20 березня, але через похолодання та повернення школярів з канікул терміни були трохи зрушені, повідомив мер Андрій Білоусов.

У Луцьку сприятлива погода дозволила призупинити подачу тепла до будинків мешканців із 23 березня. Компанія "Луцьктепло" уточнила, що батареї залишаться холодними до 27 березня, а далі все залежатиме від середньодобової температури повітря. За даними Укргідрометцентру, з 28 березня у Луцьку очікується похолодання з нічними заморозками.

Опалення у Харкові, Чернівцях, Сумах та Києві

У Харкові опалення відключатимуть на кілька годин щодня у разі потепління. КП "Харківські тепломережі" запроваджують графіки регулювання подачі тепла для економії газу. Міський голова Ігор Терехов повідомив про поступове скорочення теплопостачання, оскільки повністю припиняти сезон поки що неможливо через побоювання щодо погодного прогнозу.

У Чернівцях погода дає можливість подавати опалення за графіком. КП "Чернівцітеплокомуненерго" повідомляє про подачу тепла в нічний годинник та відключення вдень. Остаточне завершення сезону залежить від погоди, і при похолоданні опалення подаватиметься цілодобово.

У Сумах опалювальний сезон може закінчитись до 1 квітня, якщо погода дозволить. Міський голова Олександр Лисенко заявив, що спочатку планувалося вимкнути опалення до квітня, але точні терміни залежать від погодних умов. При потеплінні температуру теплоносія всередині приміщень знижуватимуть.

Офіційної інформації про завершення опалювального сезону у Києві від столичної влади поки що немає. Для видачі розпорядження КМДА потрібно, щоб температура повітря перевищувала 8 градусів протягом 3 днів. Тим часом Укргідрометцентр прогнозує похолодання з мінусовою температурою вночі з 28 березня. Зазначимо, що торік опалення у Києві відключили 28 березня.

Нагадаємо, за інформацією Нацкомісії з тарифів, питання підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення планують обговорити у березні, щоб після завершення опалювального періоду встановити нові ціни.

Раніше ми писали, що голова правління НАК "Нафтогаз України" заявив, що опалювальний сезон 2022-2023 року триватиме ще місяць, тобто опалення в будинках вимкнуть на початку квітня.

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