Пенсии будут выше — в ПФУ рассказали о дополнительных взносах

Украинские граждане пожилого и трудоспособного возраста. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали размер добровольных взносов для граждан трудоспособного возраста, которые могут оказать положительное влияние на размер будущих пенсионных выплат. При этом плательщик может начислять их как себе, так и другому лицу.

Об этом говорится на официальном сайте фонда.

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Какие должны быть добровольные взносы

Как отмечают в Пенсионном фонде, благодаря добровольным взносам украинцы смогут рассчитывать на такой страховой стаж исходя из расчетов — 50 гривен будет прибавлять один день стажа. То есть для того, чтобы увеличить количество стажа ежемесячно, нужно платить взнос в 1 474 гривен.

Кроме того, с его помощью можно увеличить заработную плату на будущую пенсию. Оплата в две тысячи гривен взносов будет повышать зарплату более чем на 9 тысяч гривен.

"Начавшийся с начала этого года новый механизм добровольного участия граждан в общеобязательном государственном пенсионном страховании дает возможность платить взносы за себя или в пользу третьих лиц быстро, без бумажной волокиты и посещения государственных учреждений", — говорится в сообщении ПФУ.

При этом плательщики взносов должны соблюдать определенные требования:

гражданам должно быть больше 16 лет;

человек еще не пенсионного возраста;

гражданин опубликован в Реестре застрахованных лиц.

Как отмечают в пенсионном фонде, воспользоваться такой возможностью могут как застрахованные, так и не застрахованные лица.

В добровольном участии может принимать гражданин, который хотя бы раз работал и за него работодатель официально платил ЕСВ, и в месяце уплаты добровольных взносов он не был пенсионером..

Формула расчета при покупке стажа

Также граждане, которым не хватает страхового стажа для пенсии, могут докупить его в упрощенном порядке с помощью мобильного приложения или платформы государственных услуг "Дія".

Сейчас минимальная зарплата составляет 6,7 тыс. гривен, а ЕСВ — 22% от нее: 1,474 тыс. грн (6,7 тыс.×22%). Рассчитать нужно по формуле: страховой взнос ЕСВ нужно умножить на коэффициент компенсации стоимости и на количество недостающих месяцев. Один год пенсии коэффициент составляет 2, за два года — 1,8, за три — 1,6 и далее по такому механизму.

Благотворительные взносы

В то же время, недавно заработал новый механизм повышения выплат пенсионеру. Увеличить размер пенсии можно теперь посредством благотворительных пожертвований.

Персонализированные доплаты пенсионерам составят 70% от суммы внесенного взноса. Их они смогут получить уже в следующем месяце. А остальную сумму (30%) Пенсионный фонд распределит между другими пенсионерами с самыми низкими пенсиями в солидарной системе.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячные денежные доплаты в размере до 570 гривен. Речь идет о доплатах, предусмотренных для граждан старше 70 лет. Одно из условий состоит в том, что пенсионные выплаты не могут превышать сумму 10,34 тыс. гривен.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.