Пенсії будуть вищі — у ПФУ розповіли про додаткові внески

Українські громадяни літнього та працездатного віку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) оприлюднили розмір добровільних внесків для громадян працездатного віку, які можуть позитивно вплинути на розмір майбутніх пенсійних виплат. При цьому платник може нараховувати його як собі, так і іншій особі.

Про це йдеться на офіційному сайті фонду.

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Які мають бути добровільні внески

Як зазначають у Пенсійному фонді, завдяки добровільним внескам українці зможуть розраховувати на такий страховий стаж, виходячи з розрахунків — 50 гривень додаватиме один день стажу. Тобто для того, щоб збільшити кількість стажу щомісяця потрібно сплачувати внесок у 1 474 гривень.

Окрім того, з його допомогою можна збільшити заробітну плату до майбутньої пенсії. Оплата у дві тисячі грн внесків підвищуватиме зарплату на понад 9 тисяч гривень.

"Започаткований з початку цього року новий механізм добровільної участі громадян у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні дає можливість сплачувати внески за себе або на користь третіх осіб швидко, без паперової тяганини та відвідування державних установ", — йдеться у повідомленні ПФУ.

При цьому платники внесків мають дотримуватися певних вимог:

громадянам має бути більше 16 років;

людина ще не пенсійного віку;

громадянин опублікований у Реєстрі застрахованих осіб.

Як зауважують у пенсійному фонді, скористатися такою можливістю можуть як застраховані, так і не застраховані особи.

Добровільну участь може брати громадянин, який хоча б раз працював і за нього роботодавець офіційно сплачував ЄСВ, і в місяці сплати добровільних внесків він не був пенсіонером.

Формула розрахунку під час купівлі стажу

Також громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, можуть його докупити у спрощеному порядку за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

Зараз мінімальна зарплата становить 6,7 тис. гривень, а ЄСВ — 22% від неї: 1,474 тис. грн (6,7 тис.×22%). Розрахувати треба за такою формулою: страховий внесок ЄСВ потрібно помножити на коєфіцієнт компенсації вартості та на кількість відсутніх місяців. Один рік пенсії коефіцієнт становить 2, за два роки — 1,8, за три — 1,6 і далі за таким механізмом.

Благодійні внески

Водночас нещодавно запрацював новий механізм підвищення виплат пенсіонеру. Збільшити розмір пенсії можна тепер за допомогою благодійних пожертв.

Персоналізовані доплати пенсіонерам становитимуть 70% від суми зробленого внеску. Їх вони зможуть отримати вже наступного місяця. А решту суми (30%) Пенсійний фонд розподілить між іншими пенсіонерами із найнижчими пенсіями у солідарній системі.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні пенсіонери можуть розраховувати на щомісячні грошові доплати у розмірі до 570 гривень. Йдеться про доплати, які передбачені для громадян, яким більше 70 років. Однією з умов є те, що пенсійні виплати не можуть перевищувати суму 10,34 тис. гривень.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.