ПФУ рассказал, кто получает пенсию до 21 тыс. грн

Украинские граждане пенсионного возраста. Фото: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает выплаты гражданам пожилого возраста не только по возрасту, инвалидности, потере кормильца, а также по выслуге лет. В последнем случае пенсии устанавливают отдельным категориям.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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Пенсии за выслугу лет

В Украине пенсии за выслугу лет предусмотрены категориям граждан, работающим на работах, выполнение которых чревато потерей профессиональной трудоспособности или годности.

Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 20,93 тыс. грн. Он не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. При этом средняя пенсионная выплата по стране превышает 5,2 тыс. грн. Перерасчет пенсий за выслугу лет производится по общеопределенным правилам.

Назначение и трудовой стаж, который дает право на такую пенсию, зависит от профессии и должности. Выплаты за выслугу лет получают, независимо от возраста при определенном стаже:

украинские артисты;

работники авиации и лётно-испытательного состава;

работники образования, здравоохранения и соцобеспечения;

спортсмены.

При достижении возраста от 50/55 лет мужчинами, от 45/50 — женщинами и при наличии соответствующего стажа:

диспетчеры, осуществляющие управление воздушным движением; инженерно-технического состава гражданской авиации;

бортпроводники;

работники железнодорожного транспорта и метрополитена

работники, занятые на полевых геологоразведочных работах;

механизаторы (докеры-механизаторы) в портах плавсостава морского, речного флота/рыбной промышленности.

Также назначается пенсия за выслугу лет военнослужащим и работникам прокуратуры.

Больше о пенсиях

Напомним, правительство предусмотрело возможность выплаты пенсий украинцам, уехавшим за границу на временное проживание в связи с войной. Средства можно получить путем международного перевода через АО "Укрпочта" (при наличии технической возможности осуществлять переводы средств в страну пребывания).

Также мы писали, что в Украине некоторым категориям пенсионеров, выходя на свой заслуженный отдых, выплачивается единовременная финансовая помощь в размере 10 месячных пенсий. На выплаты имеют право бюджетники, получающие пенсию "выслугой лет". В первую очередь — работники сферы образования.