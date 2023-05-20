Пенсионеры могут недополучить выплаты — как предотвратить

Украинские граждане на улице. Фото: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об угрозе потери части пенсии в некоторых случаях. Чтобы этого не произошло, нужно правильно подать заявление на ее назначение.

Об этом говорится в материалах фонда.

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Как не потерять средства

Так, украинцы по незнанию определенных правил назначения пенсии могут потерять часть средств. Нужно при подаче заявления на назначение пенсионной выплаты учитывать год обращения в Пенсионный фонд.

Пенсии по возрасту назначают на следующий день после его достижения человеком, если обращение подано в органы ПФУ не позднее чем через три месяца.

Датой обращения считается дата принятия соответствующего заявления представителями фонда. Если его подали онлайн, то датой обращения считается день регистрации на портале Пенсионного фонда вместе с представлением документов.

Граждане могут обратиться с соответствующим обращением не ранее, чем за один месяц до наступления пенсионного возраста. Следовательно, людям, рожденным в январе, но подавшим обращение в декабре, назначат выплаты согласно старой средней зарплате.

Поэтому для лиц, рожденных в начале года, нужно не спешить с подачей заявлений на пенсию в новом году. В таком случае размер пенсии будет выше.

Кого совсем лишают пенсии

При этом украинское законодательство содержит норму, согласно которой пенсионные выплаты по решениям органов Пенсионного фонда прекращаются. Речь идет о случаях, когда человек долго не забирает средства.

Так, если пенсионные выплаты никто не забирает, а срок действия банковской карты истек, то происходит автоматический перевод средств на Укрпочту. О таких фактах банки извещают органы ПФУ. Если же пенсионеры не забирают свои выплаты и на почте более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Для того чтобы восстановить возможность пользоваться пенсионными карточками и получать выплаты, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда для подтверждения личности.

Напомним, на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 млрд гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексаций в 2023 году.