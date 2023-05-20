Пенсіонери можуть недоотримати виплат — як запобігти

Українські громадяни на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про загрозу втрати частини пенсії у деяких випадках. Щоб цього не сталося, потрібно правильно подати заяву на її призначення.

Про це йдеться у матеріалах фонду.

Читайте також:

Як не втратити кошти

Так, українці через незнання певних правил призначення пенсії можуть втратити частину коштів. Потрібно під час подачі заяви на призначення пенсійної виплати зважати на рік звернення до Пенсійного фонду.

Пенсії за віком призначають на наступний день після його досягнення людиною, якщо подала звернення в органи ПФУ не пізніше, ніж через три місяці.

Датою звернення вважають дату прийняття відповідної заяви представниками фонду. Якщо її подали онлайн, то датою звернення вважають день реєстрації на порталі Пенсійного фонду разом з поданням документів.

Громадяни можуть звернутися з відповідним зверненням не раніше, ніж за один місяць до настання пенсійного віку. Відтак, людям, народженим у січні, але які подали звернення у грудні, призначать виплати згідно зі старою середньою зарплатнею.

Тому для осіб, народженим на початку року потрібно не поспішати з подачею заяв на пенсію у новому році. У такому випадку розмір пенсії буде вищий.

Кого зовсім позбавляють пенсії

При цьому українське законодавство містить норму, за якою пенсійні виплати за рішеннями органів Пенсійного фонду припиняються. Йдеться про випадки, коли людина довго не забирає кошти.

Так, якщо пенсійні виплати ніхто не забирає, а термін дії банківської картки сплив, то відбувається автоматичний переказ коштів на Укрпошту. Про такі факти банки сповіщають в органи ПФУ. Якщо ж пенсіонери не забирають свої виплати і на пошті більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Щоб відновити можливість користуватися пенсійними картками та отримувати виплати, необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду для підтвердження особи.

Нагадаємо, на виплати пенсій цього року витратять близько 700 млрд гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексацій 2023 року.