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В ПФУ рассказали, в каких областях живут самые состоятельные пенсионеры

15 мая 2023 10:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — в каких областях живут состоятельные пенсионеры
Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине пенсионеры не во всех областях получают одинаковые выплаты. В некоторых регионах пожилые люди более состоятельны.

Об этом свидетельствует информация Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Какие пенсии в разных областях

В мае Пенсионный фонд обнародовал статистику, согласно которой сейчас около 33% граждан получают средние и выше средних пенсий, то есть 5,23 тыс. грн. В то же время, наименьшие средние выплаты — в Тернопольской области, где граждане получают 3,9 тыс. грн. Самые высокие выплаты в Киевской области — 7 тыс. грн.

В каждой области размер средних пенсий разнится. Самые большие пенсии в таких регионах:

  • Донецкий — 6,56 тыс. грн;
  • Луганский — 6,04 тыс. грн;;
  • Днепропетровский — 5,80 тыс. грн;;
  • Житомирский — 5,65 тыс. грн;;
  • Ровенский — 5,48 тыс. грн;;
  • Запорожский — 5,41 тыс. грн;;
  • Харьковский — 5,24 тыс. грн;

Больше всего пенсионеров получают выплаты от 2 до 3 тысяч грн. Меньше всего — более 10 тыс. грн:

  • 0,6% — до 2 тыс. грн;
  • 29,8% — от 2 до 3 тыс. грн;
  • 21,3% — от 3 до 4 тыс. грн;
  • 15,3% — от 4 до 5 тыс. грн;
  • 23,1% — от 5 тыс. грн;
  • 9,9% — более 10 тыс. грн.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

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