Пенсії в Україні — у яких областях живуть найзаможніші пенсіонери

Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні пенсіонери не в усіх областях отримують однакові виплати. У деяких регіонах люди похилого віку більш заможні.

Про це свідчить інформація Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Які пенсії у різних областях

У травні Пенсійний фонд оприлюднив статистику, згідно з якою зараз близько 33% громадян отримують середні та вищі за середні пенсії, тобто 5,23 тис. грн. Водночас найменші середні виплати — у Тернопільській області, де громадяни отримують 3,9 тис. грн. Найвищі виплати у Київській області — 7 тис. грн.

У кожній області розмір середніх пенсій різниться. Найбільші пенсії в таких регіонах:

Донецький — 6,56 тис. грн;

Луганський — 6,04 тис. грн;;

Дніпропетровський — 5,80 тис. грн;;

Житомирський — 5,65 тис. грн;;

Рівненський — 5,48 тис. грн;;

Запорізький — 5,41 тис. грн;;

Харківський — 5,24 тис. грн;.

Найбільше пенсіонерів отримують виплати від 2 до 3 тисяч грн. Найменше — більше 10 тис. грн:

0,6% — до 2 тис. грн;

29,8% — від 2 до 3 тис. грн;

21,3% — від 3 до 4 тис. грн;

15,3% — від 4 до 5 тис. грн;

23,1% — від 5 тис. грн;

9,9% — понад 10 тис. грн.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні після масштабної індексації пенсійних виплат одна з категорій громадян почала отримувати понад 13,37 тис. грн. Такі виплати нараховують деяким чорнобильцям.

Також ми писали, що українців можуть позбавити пенсій. Так, якщо пенсіонери не забирають свої виплати більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.