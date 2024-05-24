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В Польше очень не хватает рабочих рук — куда уехали украинцы

24 мая 2024 02:19
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Польше не хватает украинцев, ранее работавших на сезонных работах
Женщины собирают клубнику на ягодной ферме в Польше. Фото иллюстративное: gazetaolsztynska.pl
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Польше — дефицит работников на сезонных работах. Украинцы, традиционно собиравшие, например, клубнику на польских полях, ищут вакансии в других странах ЕС.

Об этом сообщает польская компания EWL, специализирующаяся на трудоустройстве мигрантов.

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Кадровый голод в Польше ощущается второй год. Украинцы стараются зарабатывать больше, поэтому отправляются на сезонные заработки не в Польшу, а в страны Западной Европы.

"На сезонных работах сейчас можно заработать до 9 тыс. злотых. Это краткосрочная работа в агросекторе, где зарплата зависит от количества рабочих часов и производительности. Такая работа подходит людям, привыкшим к физической работе. В основном ее выбирают украинцы, живущие в селах и имеют собственные хозяйства", — говорит директор рекрутации EWL Марьяна Семенюк.

По данным Главного статистического управления Польши, в первом квартале 2024 года средняя зарплата в государстве составила почти 8 100 злотых (около 82 тыс. грн). Это на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в Польше ищут работников на производство мороженого. За работу по упаковке готовы платить 6 тыс. злотых в месяц (60 тыс. гривен).

Также мы сообщали, что за последние два года украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. В прошлом году каждый десятый новый бизнес в стране был основан украинцами.

Польша
работа
мигранты
Дарвин Нуньес
вакансии
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