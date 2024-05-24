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У Польщі конче бракує робітників — куди подалися українці

24 травня 2024 02:19
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Польщі не вистачає українців, які раніше працювали на сезонних роботах
Жінки збирають полуницю на ягідній фермі у Польщі. Фото ілюстративне: gazetaolsztynska.pl
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Польщі — дефіцит працівників на сезонних роботах. Українці, які, наприклад, традиційно збирали полуницю на польських полях, шукають вакансії в інших країнах ЄС. 

Про це повідомляє польська компанія EWL, що спеціалізується на працевлаштуванні трудових мігрантів.

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Українці шукають кращий заробіток 

Кадровий голод у Польщі відчувається другий рік поспіль. Українці прагнуть заробляти більше, тому вирушають на сезонні заробітки не до Польщі, а у країни Західної Європи.  

"На сезонних роботах нині можна заробити до 9 тис злотих. Це короткострокова робота в агросекторі, де зарплата залежить від кількості робочих годин і продуктивності. Така робота підходить людям, які звикли до фізичної роботи. В основному її обирають українці, які живуть в селах і мають власні господарства", — говорить директор рекрутації EWL Мар’яна Семенюк.

За даними Головного статистичного управління Польщі, в першому кварталі 2024 року середня зарплату у державі становила майже 8100 злотих (близько 82 тис грн). Це на 14,4% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 

Нагадаємо, у Польщі шукають працівників на підприємство з виробництва морозива. За роботу з пакування продукції готові платити 6 тис. злотих (60 тис. гривень).

Також ми повідомляли, що за останні два роки українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОП. Торік кожен десятий новий бізнес у країні був заснований українцями.

Польща
робота
мігранти
Дарвін Нуньєс
вакансії
закордон

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