Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Польше объявили о двух новых денежных пособиях беженцам arrow

В Польше объявили о двух новых денежных пособиях беженцам

26 мая 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь беженцам — в Польше расширили программу поддержки
Люди идут с чемоданами. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Польше для украинских беженцев стали доступны два новых денежных пособия. Речь идет о тех, кто живет в шести больших польских городах и окрестностях.

Об этом сообщает pcpm.org.pl.

Читайте также:

Кто из украинцев имеет право на помощь

Как отмечается, очередные программы материальной поддержки беженцев из Украины начал Польский центр международной помощи (Фонд PCPM). Программы распространяются на граждан, проживающих в Щецине, Быдгоще, Торуне, Белостоке, Люблине, Варшаве и близлежащих городах.

По первой программе деньги могут получить семьи и отдельные граждане из Украины, которые приехали в Польшу не ранее 15 февраля этого года и отвечают следующим критериям:

  • прибыли в Польшу не ранее 15.02.2023, имеют номер PESEL со статусом UKR;
  • семья еще не получала финпомощь в размере 710/610 злотых в три месяца от гуманитарных организаций в Польше;
  • кто-то из семьи принадлежит к одной из уязвимых категорий населения:

- старше 60 лет;

- люди с инвалидностью;

- одинокие родители/опекуны семьи;

- беременные или кормящей матери;

- лица, нуждающиеся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении.

Денежную помощь выдают на каждого человека в семье (максимум до четырех человек). На одного человека размер пособия составляет 710 злотых в месяц, в больших семьях глава домохозяйства получает 710 злотых, каждый последующий — по 610 злотых в месяц (максимум 2,54 тыс. злотых для семьи из четырех человек). Продолжительность помощи — три месяца.

По второй программе средства могут получить отдельные лица из Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля прошлого года и отвечают следующим требованиям:

  • не получают трехмесячную денежную помощь от какой-либо гуманитарной организации в Польше (в размере 710 или 610 злотых) и не получали шестимесячную помощь от PCPM;
  • не получают ежемесячную социальную помощь от польского государства (исключение — программа 500+ или другие виды помощи в размере до 200 злотых ежемесячно);
  • принадлежат к одной из трех уязвимых групп:

- граждане старше 60 лет, в семье которых проживающих в Польше, нет лиц в возрасте 18-59 лет.

- лица с инвалидностью с максимум одним человеком, которому от 18 до 60 лет.

Продолжительность второй денежной помощи — полгода.

Больше об украинцах в Польше

Напомним, в Польше около 54% граждан хотели бы работать в автомобильной сфере. Отрасль ценна стабильностью занятости и уровнем заработной платы, конкурентной на рынке труда.

Также мы писали, что с весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас