Помощь беженцам — в Польше расширили программу поддержки

Люди идут с чемоданами. Фото: google.com

В Польше для украинских беженцев стали доступны два новых денежных пособия. Речь идет о тех, кто живет в шести больших польских городах и окрестностях.

Об этом сообщает pcpm.org.pl.

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Кто из украинцев имеет право на помощь

Как отмечается, очередные программы материальной поддержки беженцев из Украины начал Польский центр международной помощи (Фонд PCPM). Программы распространяются на граждан, проживающих в Щецине, Быдгоще, Торуне, Белостоке, Люблине, Варшаве и близлежащих городах.

По первой программе деньги могут получить семьи и отдельные граждане из Украины, которые приехали в Польшу не ранее 15 февраля этого года и отвечают следующим критериям:

прибыли в Польшу не ранее 15.02.2023, имеют номер PESEL со статусом UKR;

семья еще не получала финпомощь в размере 710/610 злотых в три месяца от гуманитарных организаций в Польше;

кто-то из семьи принадлежит к одной из уязвимых категорий населения:

- старше 60 лет;

- люди с инвалидностью;

- одинокие родители/опекуны семьи;

- беременные или кормящей матери;

- лица, нуждающиеся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении.

Денежную помощь выдают на каждого человека в семье (максимум до четырех человек). На одного человека размер пособия составляет 710 злотых в месяц, в больших семьях глава домохозяйства получает 710 злотых, каждый последующий — по 610 злотых в месяц (максимум 2,54 тыс. злотых для семьи из четырех человек). Продолжительность помощи — три месяца.

По второй программе средства могут получить отдельные лица из Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля прошлого года и отвечают следующим требованиям:

не получают трехмесячную денежную помощь от какой-либо гуманитарной организации в Польше (в размере 710 или 610 злотых) и не получали шестимесячную помощь от PCPM;

не получают ежемесячную социальную помощь от польского государства (исключение — программа 500+ или другие виды помощи в размере до 200 злотых ежемесячно);

принадлежат к одной из трех уязвимых групп:

- граждане старше 60 лет, в семье которых проживающих в Польше, нет лиц в возрасте 18-59 лет.

- лица с инвалидностью с максимум одним человеком, которому от 18 до 60 лет.

Продолжительность второй денежной помощи — полгода.

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Напомним, в Польше около 54% граждан хотели бы работать в автомобильной сфере. Отрасль ценна стабильностью занятости и уровнем заработной платы, конкурентной на рынке труда.

Также мы писали, что с весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).