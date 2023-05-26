Помощь беженцам — в Польше расширили программу поддержки

В Польше объявили о двух новых денежных пособиях беженцам
В Польше для украинских беженцев стали доступны два новых денежных пособия. Речь идет о тех, кто живет в шести больших польских городах и окрестностях.
Об этом сообщает pcpm.org.pl.
Кто из украинцев имеет право на помощь
Как отмечается, очередные программы материальной поддержки беженцев из Украины начал Польский центр международной помощи (Фонд PCPM). Программы распространяются на граждан, проживающих в Щецине, Быдгоще, Торуне, Белостоке, Люблине, Варшаве и близлежащих городах.
По первой программе деньги могут получить семьи и отдельные граждане из Украины, которые приехали в Польшу не ранее 15 февраля этого года и отвечают следующим критериям:
- прибыли в Польшу не ранее 15.02.2023, имеют номер PESEL со статусом UKR;
- семья еще не получала финпомощь в размере 710/610 злотых в три месяца от гуманитарных организаций в Польше;
- кто-то из семьи принадлежит к одной из уязвимых категорий населения:
- старше 60 лет;
- люди с инвалидностью;
- одинокие родители/опекуны семьи;
- беременные или кормящей матери;
- лица, нуждающиеся в немедленном медицинском вмешательстве или постоянном лечении.
Денежную помощь выдают на каждого человека в семье (максимум до четырех человек). На одного человека размер пособия составляет 710 злотых в месяц, в больших семьях глава домохозяйства получает 710 злотых, каждый последующий — по 610 злотых в месяц (максимум 2,54 тыс. злотых для семьи из четырех человек). Продолжительность помощи — три месяца.
По второй программе средства могут получить отдельные лица из Украины, которые приехали в Польшу после 24 февраля прошлого года и отвечают следующим требованиям:
- не получают трехмесячную денежную помощь от какой-либо гуманитарной организации в Польше (в размере 710 или 610 злотых) и не получали шестимесячную помощь от PCPM;
- не получают ежемесячную социальную помощь от польского государства (исключение — программа 500+ или другие виды помощи в размере до 200 злотых ежемесячно);
- принадлежат к одной из трех уязвимых групп:
- граждане старше 60 лет, в семье которых проживающих в Польше, нет лиц в возрасте 18-59 лет.
- лица с инвалидностью с максимум одним человеком, которому от 18 до 60 лет.
Продолжительность второй денежной помощи — полгода.
Больше об украинцах в Польше
Напомним, в Польше около 54% граждан хотели бы работать в автомобильной сфере. Отрасль ценна стабильностью занятости и уровнем заработной платы, конкурентной на рынке труда.
Также мы писали, что с весны 2023 года украинские беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней и проживают в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).