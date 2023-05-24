Вигідна робота у Польщі: більшість мріє працювати у цій сфері

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

У Польщі близько 54% громадян бажали б працювати в автомобільній сфері. Галузь цінна стабільністю зайнятості та рівнем заробітної плати, яка є конкурентною на ринку праці.

Такі дані дослідження агенції з працевлаштування Randstad, повідомляє видання Rzeczpospolita.

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Найпривабливіші сфери для роботи

Так, у 2023 році автомобільна промисловість лідирує у списку привабливості польських роботодавців. Вона, окрім зарплати, посилюється ще припливом іноземних інвестицій, пов’язаних з розвитком електромобільності, що означає подальше зростання зайнятості цієї галузі. Друге та третє місця — за медичною сферою та деревообробною промисловістю.

При цьому сфера телекомунікацій та ІТ, яка стрімко розвивалась під час коронавірусної пандемії, зараз тільки на восьмому місці рейтингу. За словами експерта ринку праці та речника Randstad Polsk Матеуша Жидекa, хоч зарплати, зокрема в IT-галузі, є одними з найвищих, на сприйняття привабливості сфер впливає не тільки фінансовий аспект. Адже існують бар’єри у людей, які шукають роботу, чи достатньо компетенції, щоб працювати у цьому секторі.

Репутація роботодавців

На вибір людей також впливає репутація компаній. Зокрема, важливі марки великих роботодавців з автоіндустрії. Йдеться про Volvo, Toyota, Volkswagen та Mercedes.

Так, галузі, де працюють великі відомі компанії, як правило, краще асоціюються як роботодавці.

Українці у Польщі

У Польщі лише 17% висококваліфікованих громадян України, які виїхали у цю країну через війну після 24 лютого 2022 року, знайшли роботу у своїй галузі. В основному польські роботодавці пропонують фахівцям роботу у банках, логістиці, сфері державних послуг.

За даними агенції з працевлаштування Gremi Personal, на польському ринку праці для висококваліфікованих фахівців з України почалися позитивні тенденції. Дедалі більше українців знаходять роботу за спеціальністю.

60% українців у цій країні працюють на простих роботах і розповідають, що їм не вдається знайти більш кваліфіковане місце. Головна перешкода — незнання польської мови. 17% висококваліфікованих українців працюють за фахом. 50% перебувають в процесі пошуку такої роботи, працюючи на першій ліпшій. 33% заявили, що не бачать такої можливості.

При цьому половина опитаних громадян за рік не змінювали свої місця роботи, а 25% — перейшли на іншу роботу один раз. 18% — змінили двічі, 8% — тричі, 4% — понад три рази. Водночас, 90% опитаних українців стверджують, що задоволені роботою.

Що варто знати

Нагадаємо, з весни 2023 року українські біженці, які перебувають у Польщі понад 120 днів і проживають у наданому їм житлі, мають покривати половину вартості проживання, при цьому ліміт становить 40 злотих на день (8,50 євро).

Також ми писали, що українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% нового іноземного бізнесу в країні.