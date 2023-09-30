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В Раде назвали сумму убытков агросектора Украины за время войны

30 сентября 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Раде назвали сумму убытков агросектора Украины за время войны
Агросектор Украины. Фото: REUTERS
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За время войны агросектор Украины потерпел ущерб в размере 40,2 млрд долларов. Однако точный расчет убытков затруднен из-за временной оккупации некоторых украинских территорий. 

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Александр Гайду, передает Интерфакс-Украина.

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Убытки агросектора Украины

По словам чиновника, подтвержденный прямой ущерб отрасли составил 8,7 млрд долларов, обусловленный разрушением инфраструктуры, хозяйственных объектов, логистических систем, а также уничтожением и хищением зерна и сельскохозяйственной техники врагом. Косвенные убытки оцениваются как минимум в 30,5 млрд долларов. 

Гайду также упомянул, что после оценки ущерба от вражеского подрыва Каховской ГЭС, общая сумма убытков может значительно возрасти.

Депутат подчеркнул сложность оценки последствий, связанных с загрязнением угодий взрывоопасными объектами и разрушением верхних слоев почвы из-за взрывов во время разминирования. 

По его данным, около 174 тыс. квадратных километров украинских земель подверглись потенциальному загрязнению взрывоопасными предметами, и это без учета временно оккупированных регионов.

Гайду добавил, что на данный момент государство не в состоянии полностью покрыть потребности пострадавших фермеров, и выразил намерение привлекать международных партнеров для поддержки агросектора.

Напомним, что болгарский глава правительства Николай Денков недавно заявил о намерении прекратить ввоз украинских семян подсолнечника в ближайшем будущем. Это заявление последовало после того, как законодательное собрание решило не продлевать ограничения на импорт ряда украинских сельскохозяйственных товаров, действовавшие до 15 сентября.

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