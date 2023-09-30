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У Раді назвали суму збитків агросектору України за час війни

30 вересня 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Раді назвали суму збитків агросектору України за час війни
Агросектор України. Фото: REUTERS
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

За час війни агросектор України зазнав збитків у розмірі 40,2 млрд доларів. Проте точний розрахунок збитків утруднений через тимчасову окупацію деяких українських територій.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики Олександр Гайду, передає Інтерфакс-Україна.

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Збитки агросектору України

За словами чиновника, підтверджена пряма шкода галузі становить 8,7 млрд доларів, зумовлена руйнуванням інфраструктури, господарських об'єктів, логістичних систем, а також знищенням та розкраданням зерна та сільськогосподарської техніки ворогом. Непрямі збитки оцінюються як мінімум у 30,5 млрд доларів.

Гайду також згадав, що після оцінки збитків від ворожого підриву Каховської ГЕС загальна сума збитків може значно зрости.

Депутат підкреслив складність оцінки наслідків, пов'язаних із забрудненням угідь вибухонебезпечними об'єктами та руйнуванням верхніх шарів ґрунту через вибухи під час розмінування.

За його даними, близько 174 тис. квадратних кілометрів українських земель зазнали потенційного забруднення вибухонебезпечними предметами, і це без урахування тимчасово окупованих регіонів.

Гайду додав, що зараз держава не в змозі повністю покрити потреби постраждалих фермерів, і висловив намір залучати міжнародних партнерів для підтримки агросектору.

Нагадаємо, що болгарський глава уряду Микола Денков нещодавно заявив про намір припинити ввезення українського насіння соняшнику в найближчому майбутньому. Ця заява настала після того, як законодавчі збори вирішили не продовжувати обмеження на імпорт низки українських сільськогосподарських товарів, що діяли до 15 вересня.

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