Рынок б/у авто — в Раде зарегистрировали новые инициативы по перепродаже транспорта

В Раде регистрируют новые инициативы по б/у авто: что хотят изменить
В Украине могут упростить работу компаний, занимающихся торговлей подержанными авто. Это прописано в соответствующем законопроекте, зарегистрированном в Верховной Раде.
Об этом сообщил народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа", глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.
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Что предлагают изменить
Речь идет о проекте закона N9083, предусматривающем дерегуляцию и детенизацию рынка торговли подержанным транспортом. В случае если новые правила утвердят, таким фирмам больше не придется перерегистрировать на себя авто после покупки у первого владельца и перед продажей второму. Для этого будут просто заключать два договора купли-продажи.
Как поясняют специалисты, данный документ предлагает:
- разрешить компаниям с кодом деятельности "торговля транспортными средствами", состоящих на учете в Главном сервисном центре Министерства внутренних дел, не регистрировать машины на себя, если они были приобретены с целью перепродажи;
- вести обмен информацией о транспорте в е-форме, включая справки об учете авто в Терцентрах комплектования.
Сейчас такие компании обязаны после покупки авто с целью перепродажи регистрировать авто на себя и получать множество справок.
"Из-за архаичности и сложности таких норм, на практике их почти не соблюдают. Комиссионные площадки, выкупая авто, не заключают официальный договор купли-продажи, а берут нотариальную доверенность у бывшего владельца. Перерегистрируют авто уже потом, когда находят на него покупателя. Как следствие, эти операции нигде не фиксируются, не отражаются в бухгалтерии компании и, соответственно, с них не платят никакие налоги", — пояснили эксперты.
Напомним, в Украине в феврале текущего года вырос спрос на электромобили. В последний зимний месяц продажи новых автомобилей на аккумуляторных батареях питания (BEV) увеличились в три раза.
Ранее мы писали о законопроекте, который позволяет банкам списывать долги по кредитам на автомобили и жилую недвижимость, поврежденные или уничтоженные в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, или же замораживать такие кредиты.