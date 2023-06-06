В работе ПриватБанка произошел сбой: что известно

Сбой в ПриватБанке. Фото: РБК-Украина

Стало известно о перебоях и задержках в работе сервисов банка, в частности Приват24, сетях банкоматов и оплатах картами через торговые терминалы.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

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"Все привлеченные IT-специалисты работают над самым быстрым возобновлением стабильной работы. Для этого нужно немного времени. Спасибо за ваше понимание и терпение" , — добавили в сообщении.

Пока не получается авторизироваться в приложение "Приват 24". При вводе пароля выбивает ошибку.

Ранее сообщалось, что украинцам в мобильном приложении "Приват24" станет доступна важная услуга. Банк еще раз обновил функционал.

Так, в обновленной версии приложения появилось единственное меню "Коммуникации". Там через "Помощь online" все желающие могут связаться с банком. Пообщаться с представителями финучреждения можно через мессенджеры Viber или Telegram или напрямую, позвонив оператору через "Приват24".

С помощью этого сервиса клиенты смогут оперативно решить проблему прямо в мобильном приложении.

Все обращения клиентов из-за проблем с банком будут храниться в меню "История заявок".

Напомним, в государственном ПриватБанке предупредили украинцев об изменениях в работе терминалов самообслуживания. Операции с наличной валютой в терминальной сети больше невозможны.