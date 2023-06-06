У роботі ПриватБанку стався збій: що відомо
Стало відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів та оплатами картками через торгові термінали.
Про це повідомила пресслужба банку.
"Всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи. Для цього потрібно трохи часу. Дякуємо за ваше розуміння та терпіння", — додали у повідомленні.
Наразі не виходить авторизуватися у застосунок "Приват 24". Під час введення паролю вибиває помилку.
Раніше повідомлялося, що українцям у мобільному застосунку "Приват24" стане доступна важлива послуга. Банк вкотре оновив функціонал.
Так, в оновленій версії застосунку з'явилось єдине меню "Комунікації". Там через "Допомогу online" всі охочі можуть зв'язатися з банком. Поспілкуватися з представниками фінустанови можна через месенджери Viber або Telegram або напряму, подзвонивши оператору через застосунок "Приват24".
За допомогою цього сервісу клієнти зможуть оперативно розв'язати проблему прямо у мобільному застосунку.
Всі звернення клієнтів через проблеми з банком зберігатимуться в меню "Історія заявок".
Нагадаємо, у державному ПриватБанку попередили українців про зміни у роботі терміналів самообслуговування. Операції з готівковою валютою у термінальній мережі більше неможливі.