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У роботі ПриватБанку стався збій: що відомо

6 червня 2023 19:09
- Каріна Бовсуновська
У роботі ПриватБанку стався збій: що відомо
Збій у ПриватБанку. Фото: РБК-Україна
- Каріна Бовсуновська

Стало відомо про перебої та затримки в роботі сервісів банку, зокрема Приват24, мережі банкоматів та оплатами картками через торгові термінали.

Про це повідомила пресслужба банку.

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"Всі залучені IT-фахівці працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи. Для цього потрібно трохи часу. Дякуємо за ваше розуміння та терпіння", — додали у повідомленні.

Наразі не виходить авторизуватися у застосунок "Приват 24". Під час введення паролю вибиває помилку.

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Раніше повідомлялося, що українцям у мобільному застосунку "Приват24" стане доступна важлива послуга. Банк вкотре оновив функціонал.

Так, в оновленій версії застосунку з'явилось єдине меню "Комунікації". Там через "Допомогу online" всі охочі можуть зв'язатися з банком. Поспілкуватися з представниками фінустанови можна через месенджери Viber або Telegram або напряму, подзвонивши оператору через застосунок "Приват24".

За допомогою цього сервісу клієнти зможуть оперативно розв'язати проблему прямо у мобільному застосунку.

Всі звернення клієнтів через проблеми з банком зберігатимуться в меню "Історія заявок".

Нагадаємо, у державному ПриватБанку попередили українців про зміни у роботі терміналів самообслуговування. Операції з готівковою валютою у термінальній мережі більше неможливі.

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