Приват24 додав важливий для всіх сервіс

Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Українцям у мобільному застосунку "Приват24" стане доступна важлива послуга. Банк вкотре оновив функціонал.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

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Що нового у застосунку "Приват24"

Так, в оновленій версії застосунку з'явилось єдине меню "Комунікації". Там через "Допомогу online" всі охочі можуть зв'язатися з банком. Поспілкуватися з представниками фінустанови можна через месенджери Viber або Telegram або напряму, подзвонивши оператору через застосунок "Приват24".

За допомогою цього сервісу клієнти зможуть оперативно розв'язати проблему прямо у мобільному застосунку.

Всі звернення клієнтів через проблеми з банком зберігатимуться в меню "Історія заявок".

Посилення безпеки рахунків

Якщо клієнтові потрібно пересвідчитися, чи дійсно до нього телефонували з ПриватБанку, представляючись його співробітниками, це можна зробити самостійно, перевіривши номер телефону, а також історію вхідних дзвінків від фінустанови.

Також у "Приват24" можна сповістити про шахрайство, якщо виявилося, що телефонний дзвінок був не від банку.

Окрім того, у меню "Комунікації" містяться додаткові номери телефонів банку у пункті "Контакти". Надано актуальну карту відділень, банкоматів та терміналів ПриватБанку.

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Нагадаємо, до платіжної системи PrivatMoney долучився Перший український міжнародний банк (ПУМБ). Тепер грошові перекази стануть доступніші.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" та мережа АЗС WOG пропонують українським водіям знижки на пальне. Акція діятиме до кінця травня поточного року.