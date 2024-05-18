В России арестовали активы иностранных банков почти на 700 млн евро — что известно

Здание Deutsche Bank в Москве. ФОТО: Reuters

Арбитражный суд Санкт-Петербурга наложил арест на недвижимость, ценные бумаги и счета, принадлежащие Deutsche Bank. Кроме того, суд принял конфискацию активов итальянского банка UniCredit.

Об этом сообщает BILD.

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Детальнее об аресте имущества, счетов и ценных бумаг Deutsche Bank

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank и их дочерних компаний в России на сумму 238,61 миллиона евро по иску Русхимальянса. Эта компания является одним из операторов строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге.

Deutsche Bank был одним из поручителей по контракту Русхимальянса, турецкой Renaissance Heavy Industries и зарегистрированной в Ирландии компании Linde на строительство завода в Усть-Луге. Спустя несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Linde приняла решение приостановить свою деятельность в России. После этого компания сообщила Русхимальянсу о прекращении работ в связи с европейскими санкциями, запрещающими поставки товаров двойного назначения в РФ.

Что известно об аресте активов UniCredit Bank

Арбитражный суд также наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги АО ЮниКредит Банк и UniCredit Bank AG общей стоимостью 462,67 миллиона евро. Это решение тоже было принято по иску российской компании Русхимальянс.

В августе 2023 года Русхимальянс подал иск против UniCredit Bank, требуя взыскания 443,76 млн евро задолженности по банковским гарантиям и 4,46 млн евро неустойки, которая продолжает начисляться к погашению долга.

UniCredit Bank был одним из банков-поручителей по контракту с немецкой компанией Linde на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Договор был расторгнут из-за санкций, введенных Евросоюзом в ответ на военное вторжение России в Украину. После этого Русхимальянс подал иски против Linde, а также Deutsche Bank и Commerzbank. В декабре 2022 года арбитражный суд в Санкт-Петербурге арестовал активы Linde в России на сумму 35 миллиардов рублей.

Financial Times сообщает, что в Италии планируется совещание на понедельник, 20 мая, по обсуждению конфискации активов дочерней компании UniCredit в России.

Эта конфискация является одной из самых крупных акций против западного банка со времени вторжения России в Украину. Она произошла после того, как Европейский центральный банк призвал кредиторов еврозоны ускорить выход из России. Замороженная сумма равняется 4,5% активов UniCredit в России. Замороженные активы включают в себя доли дочерних компаний UniCredit в России, а также акции и средства, которыми она владела.

Что еще нужно знать

Корпорация Microsoft начала отключать российские фирмы от своих облачных сервисов. В компании объясняют подобные действия санкциями Евросоюза против России.

Мы также писали, что два года после полномасштабного вторжения России в Украину крупные европейские банки продолжают успешно управлять своими подразделениями в стране, несмотря на публичные обязательства по их закрытию. За это время их доходы почти втрое возросли.