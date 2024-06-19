Президент Сальвадора предлагает создать в пределах страны банки для инвесторов

Монеты биткоин и доллары. Фото иллюстративный: bitnovosti.com

Президент Сальвадора Найиб Букеле предложил открыть в стране инвестиционные банки. Если эту инициативу удастся реализовать, операции с биткоином начнут конкурировать с фиатными транзикциями.

Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила посол Сальвадора в США Милена Майорга.

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Как часть нашего экономического плана для Эль-Сальвадора, ми пропонуємо BPI, Банк для частного финансирования, где мы можем diversify financing options offerted to potenciálьми investors в Долларах и #Bitcoin . 🚀 #BitcoinBank #EconomicFreedom https://t.co/3hfwVvTSeX - Milena Mayorga (@MilenaMayorga) 14 Июнь 2024

Что известно об инициативе касательно создания частных инвестиционных банков (BPI)

BPI будут предлагать инвесторам доступ к финансовым услугам. Речь идет и о транзикциях в долларах США, и об операциях в биткоинах. По сравнению с традиционными банками частные инвестиционные учреждения будут предоставлять более разнообразные варианты финансирования без существенных ограничений. В частности, подобные учреждения не будут подпадать под ограничения сотрудничества с иностранными банками или финансовыми компаниями, связанными с акционерами из других стран.

Для создания нового частного инвестиционного банка нужен минимальный уставный капитал в размере 50 тысяч долларов и не менее двух акционеров. Акционеры могут быть иностранцами.

Напомним, в течение последних трех лет Сальвадор добыл 473,5 биткоина. Это около 29 миллионов долларов.

Также мы писали о том, что американский предприниматель, соучредитель MicroStrategy Майкл Сейлор советует скупать биткоин сейчас. По его мнению, в будущем стоимость первой криптовалюты может достичь космических показателей.