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В Сальвадоре могут появиться банки для криптоинвесторов

19 июня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Президент Сальвадора предлагает создать в пределах страны банки для инвесторов
Монеты биткоин и доллары. Фото иллюстративный: bitnovosti.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Президент Сальвадора Найиб Букеле предложил открыть в стране инвестиционные банки. Если эту инициативу удастся реализовать, операции с биткоином начнут конкурировать с фиатными транзикциями.

Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила посол Сальвадора в США Милена Майорга.

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BPI будут предлагать инвесторам доступ к финансовым услугам. Речь идет и о транзикциях в долларах США, и об операциях в биткоинах. По сравнению с традиционными банками частные инвестиционные учреждения будут предоставлять более разнообразные варианты финансирования без существенных ограничений. В частности, подобные учреждения не будут подпадать под ограничения сотрудничества с иностранными банками или финансовыми компаниями, связанными с акционерами из других стран.

Для создания нового частного инвестиционного банка нужен минимальный уставный капитал в размере 50 тысяч долларов и не менее двух акционеров. Акционеры могут быть иностранцами.

Напомним, в течение последних трех лет Сальвадор добыл 473,5 биткоина. Это около 29 миллионов долларов.

Также мы писали о том, что американский предприниматель, соучредитель MicroStrategy Майкл Сейлор советует скупать биткоин сейчас. По его мнению, в будущем стоимость первой криптовалюты может достичь космических показателей.

криптовалюта
инвестиции
экономика
финансы
Сальвадор
биткоин

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