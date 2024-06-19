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У Сальвадорі можуть з'явитися банки для криптоінвесторів

19 червня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Президент Сальвадору пропонує створити в межах країни банки для інвесторів
Монети біткоїн і долари. Фото ілюстративне: bitnovosti.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Президент Сальвадору Наїб Букеле запропонував відкрити у країні інвестиційні банки. Якщо цю ініціативу вдасться втілити, операції з біткоїном почнуть конкурувати із фіатними транзикціями.

Про це в п'ятницю, 14 червня, повідомила посол Сальвадору в США Мілена Майорга.

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BPI пропонуватимуть інвесторам доступ до фінансових послуг. Йдеться і про транзикції в доларах США, і про операції в біткоїнах. У порівнянні із традиційними банками приватні інвестиційні  установи надаватимуть більш різноманітні варіанти фінансування без суттєвих обмежень. Зокрема, подібні установи не підпадатимуть під обмеження щодо співпраці з іноземними банками або фінансовими компаніям, що пов'язані з акціонерами з інших країн.

Для створення нового приватного інвестиційного банку потрібен мінімальний статутний капітал у розмірі 50 тисяч доларів та не менше двох акціонерів. Акціонери можуть бути іноземцями.

Нагадаємо, протягом останніх трьох років Сальвадор видобув 473,5 біткоїна. Це близько 29 мільйонів доларів.

Також ми писали про те, що американський підприємець, співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор радить скуповувати біткоїн зараз. На його думку, у майбутньому вартість першої криптовалюти може сягнути космічних показників.

криптовалюта
інвестиції
економіка
фінанси
Сальвадор
біткоін

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