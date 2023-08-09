Цены в Украине — в августе подорожает ряд продуктов

Покупатель в магазине: Фото: Unplush

В Украине на полках магазинов подорожает ряд продуктов в конце августа 2023 года. Речь идет о продукции молочной отрасли.

Об этом предупреждают в Ассоциации производителей молока.

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Подорожание "молочки" в августе

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, результаты проверки свидетельствуют о том, что в стране есть факторы, способные повлиять на стоимость продуктов потребительской молочной корзины. При этом могут подорожать все виды "молочки".

Причиной может послужить дальнейшая жара, а также ограничение предложения молока-сырья для отечественных перерабатывающих предприятий.

Из-за роста закупочных цен на сырье на фоне его дефицита могут увеличиться затраты на переработку.

Кроме того, важным фактором является удорожание топлива и электроэнергии, что неизбежно влияет на себестоимость производства молочных продуктов. Ведь увеличиваются расходы на доставку сырья от фермы к молокозаводам.

Еще одной веской причиной остаются негативные последствия обстрелов и диверсий России для украинского агропромышленного комплекса.

Тем не менее, резкий рост цен на молочку пока сдерживает ограниченный спрос на молочные продукты в стране. Так, из-за сокращения доходов, увеличения уровня безработицы, ухудшения качества жизни на фоне войны существенно снижается покупательная способность украинцев, добавил Георгий Кухалейшвили.

Какие сейчас цены на молочные продукты

По данным мониторингового портала Мinfin, в украинских супермаркетах, в частности, цены на молоко стартуют от 29 грн/л.

Источник: Мinfin

Госрегулирование цен

При этом следует отметить, что в Украине на время военного положения и в течение трех месяцев после завершения правительство ввело предельный уровень торговых надбавок на продукцию из перечня социально значимых. Рост цен не может превышать 10%. К таковой относятся, в частности, молоко и масло:

крупа гречневая;

сахар-песок;

мука пшеничная высшего сорта;

макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);

молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);

хлеб ржано-пшеничный;

яйца куриные категории С1;

птица (тушка куриная/четвертина тушки куриной);

вода минеральная негазированная;

масло сливочное с жирностью 72,5%;

батон;

масло подсолнечное рафинированное.

Больше о ценах

Напомним, на полках украинских магазинов фиксируют подорожание стратегического продукта — хлеба. Ранее эксперты предупреждали о росте стоимости этого продукта в середине лета 2023 года.

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.