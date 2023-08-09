Цены в Украине — в августе подорожает ряд продуктов

В августе подорожает ряд продуктов: прогноз экспертов
В Украине на полках магазинов подорожает ряд продуктов в конце августа 2023 года. Речь идет о продукции молочной отрасли.
Об этом предупреждают в Ассоциации производителей молока.
Подорожание "молочки" в августе
По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, результаты проверки свидетельствуют о том, что в стране есть факторы, способные повлиять на стоимость продуктов потребительской молочной корзины. При этом могут подорожать все виды "молочки".
Причиной может послужить дальнейшая жара, а также ограничение предложения молока-сырья для отечественных перерабатывающих предприятий.
Из-за роста закупочных цен на сырье на фоне его дефицита могут увеличиться затраты на переработку.
Кроме того, важным фактором является удорожание топлива и электроэнергии, что неизбежно влияет на себестоимость производства молочных продуктов. Ведь увеличиваются расходы на доставку сырья от фермы к молокозаводам.
Еще одной веской причиной остаются негативные последствия обстрелов и диверсий России для украинского агропромышленного комплекса.
Тем не менее, резкий рост цен на молочку пока сдерживает ограниченный спрос на молочные продукты в стране. Так, из-за сокращения доходов, увеличения уровня безработицы, ухудшения качества жизни на фоне войны существенно снижается покупательная способность украинцев, добавил Георгий Кухалейшвили.
Какие сейчас цены на молочные продукты
По данным мониторингового портала Мinfin, в украинских супермаркетах, в частности, цены на молоко стартуют от 29 грн/л.
Госрегулирование цен
При этом следует отметить, что в Украине на время военного положения и в течение трех месяцев после завершения правительство ввело предельный уровень торговых надбавок на продукцию из перечня социально значимых. Рост цен не может превышать 10%. К таковой относятся, в частности, молоко и масло:
- крупа гречневая;
- сахар-песок;
- мука пшеничная высшего сорта;
- макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта пшеницы);
- молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке);
- хлеб ржано-пшеничный;
- яйца куриные категории С1;
- птица (тушка куриная/четвертина тушки куриной);
- вода минеральная негазированная;
- масло сливочное с жирностью 72,5%;
- батон;
- масло подсолнечное рафинированное.
Больше о ценах
Напомним, на полках украинских магазинов фиксируют подорожание стратегического продукта — хлеба. Ранее эксперты предупреждали о росте стоимости этого продукта в середине лета 2023 года.
Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.