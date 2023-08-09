Ціни в Україні — у серпні подорожчає низка продуктів

Покупець у магазині: Фото: Unplush

В Україні на полицях магазинів подорожчає низка продуктів до кінця серпня 2023 року. Йдеться про продукцію молочної галузі.

Про це попереджають в Асоціації виробників молока.

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Подорожчання "молочки" у серпні

За словами аналітика Асоціації виробників молока Георгія Кухалейшвілі, результати перевірки свідчать про те, що в країні є фактори, здатні вплинути на вартість продуктів споживчого молочного кошику. При цьому можуть подорожчати всі види "молочки".

Причиною може стати подальша спека, а також обмеження пропозиції молока-сировини для вітчизняних переробних підприємств.

Через зростання закупівельних цін на сировину на тлі її дефіциту можуть зрости витрати на переробку.

Окрім того, важливим фактором є подорожчання пального та електроенергії, що неминуче впливає на собівартість виробництва молочних продуктів. Адже збільшуються витрата на доставку сировини від ферми до молокозаводів.

Ще однією вагомою причиною залишаються негативні наслідки обстрілів і диверсій Росії для українського агропромислового комплексу.

Попри це, різке зростання цін на молочку поки що стримує обмежений попит на молочні продукти в країні. Так, через скорочення доходів, збільшення рівня безробіття, погіршення якості життя на тлі війни суттєво знижується купівельна спроможність українців, додав Георгій Кухалейшвілі.

Які зараз ціни на молочні продукти

За даними моніторингового порталу Мinfin, в українських супермаркетах, зокрема, ціни на молоко стартують від 29 грн/л.

Джерело: Мinfin

Держрегулювання цін

При цьому варто зауважити, що в Україні на час воєнного стану та упродовж трьох місяців після завершення уряд запровадив граничний рівень торговельних надбавок на продукцію з переліку соціально значущих. Зростання цін не може перевищувати 10%. До такої відносяться, зокрема, молоко та масло:

крупа гречана;

цукор-пісок;

борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту);

молоко пастеризоване жирністю 2,5% (у плівці);

хліб житньо-пшеничний;

яйця курячі категорії С1;

птиця (тушка куряча/четвертина тушки курячої) ;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове із жирністю 72,5%;

батон;

олія соняшникова рафінована.

Більше про ціни

Нагадаємо, на полицях українських магазинів фіксують подорожчання стратегічного продукту — хліба. Раніше експерти попереджали про зростання вартості цього продукту в середині літа 2023 року.

Також ми писали, що за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.