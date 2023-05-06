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В Швеции повысят зарплату для мигрантов

6 мая 2023 09:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Швеции повысят зарплату для мигрантов
Украинские беженцы на контрольно-пропускном пункте. Фото: STRAZGRANICZNA
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Королевство Швеция планирует удвоить доход мигрантов. По данным правительства, требование по доходу иностранных работников будет увеличено вдвое.

Об этом сообщает издание Euractiv.

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Как отмечается в Министерстве миграции, требования к доходу для трудовых иммигрантов будут повышены с 13 000 шведских крон (1238 евро) в месяц до 26 560 шведских крон (2534 евро).

Таким образом, иммиграция должна сократиться на несколько тысяч человек, поскольку изменения в зарплате призваны прекратить работу с низкой оплатой труда.

"Это важная часть смены парадигмы, которую мы реализуем в сфере иммиграции", — сообщила министр миграции Мария Малмер Стенергард.

В сообщении говорится, что трудовая иммиграция в настоящее время является самой большой частью иммиграции в Швецию. В прошлом году было предоставлено более 24 000 разрешений на работу по сравнению с примерно 9 000 разрешениями на проживание для соискателей защиты (за исключением украинских беженцев).

Согласно прогнозу Миграционного агентства Швеции, в этом году ожидается, что 100 тысяч иностранцев обратятся за разрешением на работу в Швеции, отмечается в материале.

Напомним, ранее мы писали, что украинские беженцы в Швеции могут заработать от трех тысяч евро. Однако для этого нужно знать на базовом уровне либо местный государственный, либо английский язык.

Также украинцы выезжают на заработки в Румынию. Эта страна привлекает украинских беженцев из-за условий трудоустройства и развития местной экономики. Чаще всего предлагают физическую работу, не требующую опыта и языка.

Кроме того, мы писали о работе в Скандинавских странах. О самых популярных вакансиях для украинцев в Скандинавии можно прочитать здесь.

 

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