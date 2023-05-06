В Швеции повысят зарплату для мигрантов
Королевство Швеция планирует удвоить доход мигрантов. По данным правительства, требование по доходу иностранных работников будет увеличено вдвое.
Об этом сообщает издание Euractiv.
Что известно
Как отмечается в Министерстве миграции, требования к доходу для трудовых иммигрантов будут повышены с 13 000 шведских крон (1238 евро) в месяц до 26 560 шведских крон (2534 евро).
Таким образом, иммиграция должна сократиться на несколько тысяч человек, поскольку изменения в зарплате призваны прекратить работу с низкой оплатой труда.
"Это важная часть смены парадигмы, которую мы реализуем в сфере иммиграции", — сообщила министр миграции Мария Малмер Стенергард.
В сообщении говорится, что трудовая иммиграция в настоящее время является самой большой частью иммиграции в Швецию. В прошлом году было предоставлено более 24 000 разрешений на работу по сравнению с примерно 9 000 разрешениями на проживание для соискателей защиты (за исключением украинских беженцев).
Согласно прогнозу Миграционного агентства Швеции, в этом году ожидается, что 100 тысяч иностранцев обратятся за разрешением на работу в Швеции, отмечается в материале.
Напомним, ранее мы писали, что украинские беженцы в Швеции могут заработать от трех тысяч евро. Однако для этого нужно знать на базовом уровне либо местный государственный, либо английский язык.
Также украинцы выезжают на заработки в Румынию. Эта страна привлекает украинских беженцев из-за условий трудоустройства и развития местной экономики. Чаще всего предлагают физическую работу, не требующую опыта и языка.
Кроме того, мы писали о работе в Скандинавских странах. О самых популярных вакансиях для украинцев в Скандинавии можно прочитать здесь.