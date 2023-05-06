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У Швеції підвищать зарплатню для мігрантів

6 травня 2023 09:39
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Швеції підвищать зарплатню для мігрантів
Українські біженці на контрольно-пропускному пункті. Фото: STRAZGRANICZNA
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Королівство Швеція планує подвоїти дохід мігрантів. За даними уряду, вимога щодо доходу іноземних працівників буде збільшена вдвічі.

Про це повідомляє видання Euractiv.

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Що відомо

Як зазначається в Міністерстві міграції, вимоги до доходу для трудових іммігрантів будуть підвищені з 13 000 шведських крон (1238 євро) на місяць до 26 560 шведських крон (2534 євро).

Таким чином імміграція має скоротитися на кілька тисяч осіб, оскільки зміни у зарплаті покликані припинити роботу з низькою оплатою праці.

"Це важлива частина зміни парадигми, яку ми реалізуємо у сфері імміграції", — повідомила міністр міграції Марія Малмер Стенергард.

У повідомленні йдеться, що трудова імміграція в даний час є найбільшою частиною імміграції до Швеції. Минулого року було надано понад 24 000 дозволів на роботу в порівнянні з приблизно 9 000 дозволів на проживання для шукачів захисту (за винятком українських біженців).

Згідно з прогнозом Міграційного агентства Швеції, цього року очікується, що 100 000 іноземців звернуться за дозволом на роботу в Швеції, зазначається в матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські біженці у Швеції можуть заробити від трьох тисяч євро. Проте для цього потрібно знати на базовому рівні або тамтешню державну, або англійську мову.

Також українці виїжджають на заробітки до Румунії. Ця країна приваблює українських біженців через умови працевлаштування та розвиток місцевої економіки. Найчастіше пропонують фізичну роботу, яка не потребує досвіду та мови.

Окрім цього, ми писали про роботу в Скандинавських країнах. Про найпопулярніші вакансії для українців у Скандинавії можна прочитати тут

 

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