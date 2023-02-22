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В январе украинские банки удвоили доходы: данные НБУ

22 февраля 2023 11:09
lis.jpg - Ксения Лисновская
Банки получили более высокие прибыли в январе 2023 — данные НБУ
Финучреждения получили 14,7 млрд гривен дохода
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинские банки в первый месяц 2023 года нарастили вдвое больший объем чистой прибыли по сравнению с прошлогодним показателем. Финучреждения получили 14,7 млрд гривен дохода.

Такие данные приводит пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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Доходы банков в начале года

Как отмечается, в прошлом месяце финучреждения получили в 2,1 раза больше, чем было в этот период 2022 года, когда отчитались о 7,1 млрд гривен прибыли.

"14,7 млрд гривен чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе 2023 года, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года7,1 млрд гривен", — говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что банки нарастили доходы на 55% по сравнению с январем 2022 года, до 38,7 млрд гривен, расходы — на 35%, до 24 млрд гривен.

Сокращение прибыли в 2022-м

В прошлом году банки сократили объем чистой прибыли на 68%, до 24,7 млрд гривен. При этом рентабельность капитала сектора по итогам года составила 10,9% по сравнению с 35,1%.

Главный фактор снижения прибыльности — рост отчислений в резервы под понесенные и ожидаемые убытки из-за войны.

По состоянию на начало января этого года из 67 платежеспособных финучреждений 46 оказались прибыльными. Они отчитались о прибыли в размере 45,6 млрд гривен. Это перекрыло ущерб 21 банка на сумму почти 21 млрд гривен.

Напомним, в Украине могут запретить закрывать отделения государственных финучреждений. Мораторий предлагают установить во время действия военного положения.

Также мы писали, что обанкротившиеся банки, находящиеся в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), в судебном порядке возвращают средства у своих должников. Обязали погасить долг на сумму 75,9 млрд. гривен.

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