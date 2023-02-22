Банки отримали вищі прибутки у січні 2023 — дані НБУ

Фінустанови отримали 14,7 млрд гривень доходу

Українські банки у перший місяць 2023 року наростили удвічі більший обсяг чистого прибутку порівняно з минулорічним показником. Фінустанови отримали 14,7 млрд гривень доходу.

Такі дані наводить пресслужба Національного банку України (НБУ).

Доходи банків на початку року

Як зазначається, минулого місяця фінустанови отримали у 2,1 раза більше, ніж було у цей період 2022 року, коли відзвітували про 7,1 млрд гривень прибутку.

"14,7 млрд гривень чистого прибутку отримали платоспроможні банки в січні 2023 року, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року — 7,1 млрд гривень", — йдеться у повідомленні.

У НБУ зауважують, що загалом банки наростили доходи на 55% у порівнянні з січнем 2022 року, до 38,7 млрд гривень, витрати — на 35%, до 24 млрд гривень.

Скорочення прибутку у 2022-му

Минулого року банки скоротили обсяг чистого прибутку на 68%, до 24,7 млрд гривень. При цьому рентабельність капіталу сектору за підсумками року становила 10,9% у порівнянні з 35,1%.

Головний чинник зниження прибутковості — зростання відрахувань у резерви під понесені та очікувані збитки через війну.

Станом на початок січня цього року із 67 платоспроможних фінустанов 46 виявились прибутковими. Вони відзвітували про прибуток у розмірі 45,6 млрд гривень. Це перекрило збитки 21 банку на суму майже 21 млрд гривень.

Нагадаємо, в Україні можуть заборонити закривати відділення державних фінустанов. Мораторій пропонують встановити на час дії воєнного стану.

Також ми писали, що збанкрутілі банки, які перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО), у судовому порядку повертають кошти у своїх боржників. Зобов’язали погасити борг на суму 75,9 млрд гривень.