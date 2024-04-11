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В США ускорилась инфляция — какими будут последствия

11 апреля 2024 10:50
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Инфляция в США в марте оказалась сильнее, чем ожидалось
Нью-Йоркская фондовая биржа. Фото: freeperiod.net
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Федеральное бюро статистики труда США обнародовало отчет по инфляции за 12 месяцев. Согласно документу, индекс потребительских цен в Соединенных Штатах увеличился на 3,5%, что выше спрогнозированного.

О росте инфляции в США пишет Business Insider.

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Прогноз роста индекса потребительских цен в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 3,4% тогда, что на 0,1% меньше реальных показателей. Ставка оказалась выше не только прогноза, но и показателей, зафиксированных в феврале. Тогда индекс потребительских цен вырос на 3,2%.

Какими могут быть последствия

Аналитики сходятся во мнении, что рост инфляции помешает снижению ключевой процентной ставки Федеральной Резервной Системой США, которую коммерческие банки используют при взаимодействии с ФРС. Снижение ключевой ставки позволяет банкам предлагать более выгодные кредиты предприятиям и потребителям.

С 30 апреля по 1 мая Федеральный комитет по открытому рынку проведет заседание, на котором, как отмечается, не будет принято решение о снижении ставок. Рынки ожидают, что около 98% ставок сохранятся.

Некоторые аналитики также считают, что ФРС может отложить ожидаемое сокращение ставок на своем следующем заседании в июне.

"Весы доказательств из этого отчета (и других данных), вероятно, сейчас склоняют чашу весов в сторону от снижения процентной ставки в июне", — подчеркнул аналитик американского инвестиционного банка William Blair & Company Ричард де Шазал.

Напомним, мы писали, что биткоин вырастет до рекордной отметки в 85 000 долларов. Цена биткоина демонстрирует положительные настроения, поскольку инвесторы продолжают активно его накапливать.

Также мы рассказывали, что в украинских магазинах упала стоимость некоторых продуктов. По данным Госстата, за год продуктовая инфляция снизилась до минимального уровня в 0,2%.

США
доллар
инфляция
экономика
финансы

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