Ціни в Україні — у магазинах подешевшали продукти навесні

Продуктовий магазин. Фото: РБК-Україна

На полицях українських магазинів дешевшають деякі види продуктів навесні 2024 року. Так, середні ціни в березні порівняно з лютим впали на 0,2%.

Таку інформацію оприлюднила Державна служба статистики.

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Як змінились ціни на продукти навесні

За даними Держстату, за рік продуктова інфляція знизилась до мінімального рівня у 0,2%. За останній місяць найбільше з-поміж різних продуктів подешевшали:

яйця — на 16,4%;

цукор — на 2,5%;

соняшникова олія — на 1,5%;

овочі — на 0,6%;

м’ясо, м’ясопродукти — на 0,4%;

молоко — 0,3%.

Деякі продукти додали у ціні. Зокрема, подорожчали:

фрукти — на 4,1%;

олія — на 0,8%;

хліб та хлібопродукти — на 0,4%;

безалкогольні напої — на 0,4%;

макаронні вироби — на 0,3%;

риба та продукти з риби — на 0,2%;

сир та сир — на 0,2%.

Джерело: Держстат

Передвеликоднє подорожчання продуктів

Експерти попереджають, що в Україні невдовзі традиційно підскочить вартість популярних продуктів, з яких готують святкові частування на Великдень. Пов'язують такі тенденції з елементарним зростанням попиту, проте також на коливання цін можуть вплинути подорожчання сировини та виробничі витрати.

У 2024 році Великдень православні святкуватимуть 5 травня, тому до цієї дати можуть відчутно зрости ціни на такі категорії харчових продуктів:

на яйця;

на м’ясо;

на ковбасні вироби;

на складові випічки.

За словами аналітиків, щорічно у передсвятковий період ціни підвищуються на вищевказані продукти стандартно не вище 10-15%. Проте одразу після Пасхи мають повернутися на колишні цінові показники.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами експертів, в Україні перед Великоднем підскочать ціни на продукти, з яких традиційно готують святкові частування. Зокрема, йдеться про яйця та складові випічки.

Також ми писали, що на початку цього року завдяки монетарній політиці Національного банку інфляція в країні сповільнилася до 4,3%. Однак у другому півріччі очікується зростання споживчих цін.