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В українських магазинах впала вартість деяких продуктів — як змінились ціни

10 квітня 2024 08:29
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни в Україні — у магазинах подешевшали продукти навесні
Продуктовий магазин. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На полицях українських магазинів дешевшають деякі види продуктів навесні 2024 року. Так, середні ціни в березні порівняно з лютим впали на 0,2%.

Таку інформацію оприлюднила Державна служба статистики.

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Як змінились ціни на продукти навесні

За даними Держстату, за рік продуктова інфляція знизилась до мінімального рівня у 0,2%. За останній місяць найбільше з-поміж різних продуктів подешевшали:

  • яйця — на 16,4%;
  • цукор — на 2,5%;
  • соняшникова олія — на 1,5%;
  • овочі — на 0,6%;
  • м’ясо, м’ясопродукти — на 0,4%;
  • молоко — 0,3%.

Деякі продукти додали у ціні. Зокрема, подорожчали:

  • фрукти — на 4,1%;
  • олія — на 0,8%;
  • хліб та хлібопродукти — на 0,4%;
  • безалкогольні напої — на 0,4%;
  • макаронні вироби — на 0,3%;
  • риба та продукти з риби — на 0,2%;
  • сир та сир — на 0,2%.

 

ціни на продукти
Джерело: Держстат

Передвеликоднє подорожчання продуктів

Експерти попереджають, що в Україні невдовзі традиційно підскочить вартість популярних продуктів, з яких готують святкові частування на Великдень. Пов'язують такі тенденції з елементарним зростанням попиту, проте також на коливання цін можуть вплинути подорожчання сировини та виробничі витрати.

У 2024 році Великдень православні святкуватимуть 5 травня, тому до цієї дати можуть відчутно зрости ціни на такі категорії харчових продуктів:

  • на яйця;
  • на м’ясо;
  • на ковбасні вироби;
  • на складові випічки.

За словами аналітиків, щорічно у передсвятковий період ціни підвищуються на вищевказані продукти стандартно не вище 10-15%. Проте одразу після Пасхи мають повернутися на колишні цінові показники.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами експертів, в Україні перед Великоднем підскочать ціни на продукти, з яких традиційно готують святкові частування. Зокрема, йдеться про яйця та складові випічки.

Також ми писали, що на початку цього року завдяки монетарній політиці Національного банку інфляція в країні сповільнилася до 4,3%. Однак у другому півріччі очікується зростання споживчих цін.

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