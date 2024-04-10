Ціни в Україні — у магазинах подешевшали продукти навесні

В українських магазинах впала вартість деяких продуктів — як змінились ціни
На полицях українських магазинів дешевшають деякі види продуктів навесні 2024 року. Так, середні ціни в березні порівняно з лютим впали на 0,2%.
Таку інформацію оприлюднила Державна служба статистики.
Як змінились ціни на продукти навесні
За даними Держстату, за рік продуктова інфляція знизилась до мінімального рівня у 0,2%. За останній місяць найбільше з-поміж різних продуктів подешевшали:
- яйця — на 16,4%;
- цукор — на 2,5%;
- соняшникова олія — на 1,5%;
- овочі — на 0,6%;
- м’ясо, м’ясопродукти — на 0,4%;
- молоко — 0,3%.
Деякі продукти додали у ціні. Зокрема, подорожчали:
- фрукти — на 4,1%;
- олія — на 0,8%;
- хліб та хлібопродукти — на 0,4%;
- безалкогольні напої — на 0,4%;
- макаронні вироби — на 0,3%;
- риба та продукти з риби — на 0,2%;
- сир та сир — на 0,2%.
Передвеликоднє подорожчання продуктів
Експерти попереджають, що в Україні невдовзі традиційно підскочить вартість популярних продуктів, з яких готують святкові частування на Великдень. Пов'язують такі тенденції з елементарним зростанням попиту, проте також на коливання цін можуть вплинути подорожчання сировини та виробничі витрати.
У 2024 році Великдень православні святкуватимуть 5 травня, тому до цієї дати можуть відчутно зрости ціни на такі категорії харчових продуктів:
- на яйця;
- на м’ясо;
- на ковбасні вироби;
- на складові випічки.
За словами аналітиків, щорічно у передсвятковий період ціни підвищуються на вищевказані продукти стандартно не вище 10-15%. Проте одразу після Пасхи мають повернутися на колишні цінові показники.
Що ще варто знати
Нагадаємо, за словами експертів, в Україні перед Великоднем підскочать ціни на продукти, з яких традиційно готують святкові частування. Зокрема, йдеться про яйця та складові випічки.
Також ми писали, що на початку цього року завдяки монетарній політиці Національного банку інфляція в країні сповільнилася до 4,3%. Однак у другому півріччі очікується зростання споживчих цін.
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