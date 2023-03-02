США планируют поставлять сжиженный газ в Украину

В США рассматривают возможность поставки сжиженного газа в Украину
В Соединенных Штатах рассматривается возможность поставки сжиженного газа в Украину. Два соответствующих проекта готовит американская компания Sustainable Solutions.
Об этом рассказал гендиректор Sustainable Эмиль Пенья, пишет "УП".
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Когда стартует газовый проект
По словам гендиректора, компания уже арендовала плавучий терминал, который планируется разместить у побережья Эстонии. Его будут обслуживать два танкера.
Газовый проект намерены запустить до октября текущего года. При этом второй проект хотят начать реализовывать в ближайшие месяцы.
"Часть газа уже готова выкупить Эстония, еще часть - Латвия. Однако большую часть мы готовы предложить Украине", — сказал гендиректор компании.
Со следующей недели в Хьюстон (Техас, США) прибудет руководство НАК "Нафтогаз Украины" для переговоров.
"Насколько известно, такие услуги предоставляет только одна компания. Сейчас мы готовы арендовать 10 таких машин, однако в будущем их количество может быть увеличено", — добавил руководитель компании.
Что еще стоит знать
НАК "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерена прекратить закупки природного газа за границей. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.
Как ранее отмечал Чернышев, в этом году "Нафтогаз" планирует нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта.
Напомним, что ранее Украине удалось договориться о закупке дополнительного объема природного газа. Договорено о финансировании.