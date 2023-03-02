США планируют поставлять сжиженный газ в Украину

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" проведет по этому поводу переговоры

В Соединенных Штатах рассматривается возможность поставки сжиженного газа в Украину. Два соответствующих проекта готовит американская компания Sustainable Solutions.

Об этом рассказал гендиректор Sustainable Эмиль Пенья, пишет "УП".

Когда стартует газовый проект

По словам гендиректора, компания уже арендовала плавучий терминал, который планируется разместить у побережья Эстонии. Его будут обслуживать два танкера.

Газовый проект намерены запустить до октября текущего года. При этом второй проект хотят начать реализовывать в ближайшие месяцы.

"Часть газа уже готова выкупить Эстония, еще часть - Латвия. Однако большую часть мы готовы предложить Украине", — сказал гендиректор компании.

Со следующей недели в Хьюстон (Техас, США) прибудет руководство НАК "Нафтогаз Украины" для переговоров.

"Насколько известно, такие услуги предоставляет только одна компания. Сейчас мы готовы арендовать 10 таких машин, однако в будущем их количество может быть увеличено", — добавил руководитель компании.

Что еще стоит знать

НАК "Нафтогаз Украины" в 2023 году намерена прекратить закупки природного газа за границей. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно за счет увеличения внутренней добычи.

Как ранее отмечал Чернышев, в этом году "Нафтогаз" планирует нарастить добычу "голубого топлива" на 8%, частные компании — на 16%, но в условиях запрета экспорта.

Напомним, что ранее Украине удалось договориться о закупке дополнительного объема природного газа. Договорено о финансировании.