США планують постачати зріджений газ в Україну

Керівництво НАК "Нафтогаз України" проведе з цього приводу переговори

У Сполучених Штатах розглядають можливість постачання зрідженого газу в Україну. Два відповідні проєкти готує американська компанія Sustainable Solutions.

Про це розповів гендиректор Sustainable Еміль Пенья, пише "УП".

Коли стартує газовий проєкт

За словами гендиректора, компанія вже орендувала плавучий термінал, який планується розмістити поблизу узбережжя Естонії. Його обслуговуватимуть два танкери.

Газовий проєкт мають намір запустити до жовтня поточного року. При цьому другий проєкт хочуть почати реалізовувати у найближчі місяці.

"Частина газу вже готова викупити Естонія, ще частина — Латвія. Проте більшу частину ми готові запропонувати Україні", — сказав гендиректор компанії.

З наступного тижня у Х'юстон (Техас, США) прибуде керівництво НАК "Нафтогаз України" для переговорів.

"Наскільки відомо, такі послуги надає лише одна компанія. Зараз ми готові орендувати 10 таких машин, однак у майбутньому їх кількість може бути збільшена", — додав керівник компанії.

Що ще варто знати

НАК "Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно за рахунок збільшення внутрішнього видобутку.

Як раніше зазначав Чернишов, цього року Нафтогаз планує наростити видобуток "блакитного палива" на 8%, приватні компанії — на 16%, але в умовах заборони експорту.

Нагадаємо, що раніше Україні вдалося домовитися про закупівлі додаткового обсягу природного газу. Домовлено про фінансування.