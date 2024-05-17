В США одобрили препарат для лечения смертельно опасной формы рака легких

Производство лекарств. Фото: ingenica.fr

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило новую терапию для пациентов с наиболее смертельной формой рака легких. Препарат Imdelltra, производимый компанией Amgen, следует использовать только пациентам, которые исчерпали все другие варианты лечения мелкоклеточного рака легких и имеют ожидаемую продолжительность жизни от четырех до пяти месяцев.

Об этом сообщает CNBC.

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Как действует терапия Imdelltra

Клинических испытания показали, что препарат Amgen замедляет рост опухолей и помогает людям с мелкоклеточным раком легких жить значительно дольше.

Мелкоклеточный рак легких обычно образуется в дыхательных путях легких и быстро растет, образуя большие опухоли. Впоследствии он распространяется по всему телу. Симптомы включают кровавую мокроту, кашель, боль в груди и одышку.

По данным Американского онкологического общества, только 3% пациентов с мелкоклеточным раком легких, распространившимся на другие органы, живут более 5 лет. Обычно пациентам с мелкоклеточным раком легких остается жить 4-5 месяцев.

Препарат Imdelltra утроил продолжительность жизни пациентов. Терапия этим лекарством обеспечивает им среднюю продолжительность жизни 14 месяцев после начала приема препарата.

Однако препарат имеет достаточно серьезный побочный эффект — синдром высвобождения цитокинов. Это чрезмерная реакция иммунной системы, которая может привести к таким симптомам, как сыпь, учащенное сердцебиение и низкое кровяное давление.

По данным исследований, из более 2,2 миллиона пациентов, у которых ежегодно диагностируется рак легких во всем мире, мелкоклеточный рак легких составляет 15%, или 330 тысяч случаев. В 80–85% таких случаев врачи диагностируют позднюю стадию заболевания.

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