У США схвалили препарат для лікування смертельно небезпечної форми раку легенів

Виробництво ліків. Фото: ingenica.fr

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило нову терапію для пацієнтів із найбільш смертельною формою раку легень. Препарат Imdelltra, який виробляє компанія Amgen, слід використовувати лише пацієнтам, які вичерпали всі інші варіанти лікування дрібноклітинного раку легень та мають очікувану тривалість життя від чотирьох до п'яти місяців.

Про це повідомляє CNBC.

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Як діє терапія Imdelltra

Клінічні випробування показали, що препарат компанії Amgen уповільнює ріст пухлин та допомагає людям з дрібноклітинним раком легень жити значно довше.

Дрібноклітинний рак легень зазвичай утворюється в дихальних шляхах легень і швидко росте, утворюючи великі пухлини. Згодом він поширюється по всьому тілу. Симптоми включають криваве мокротиння, кашель, біль у грудях та задишку.

За даними Американського онкологічного товариства, лише 3% пацієнтів із дрібноклітинним раком легень, який поширився на інші органи, живуть понад 5 років. Зазвичай пацієнтам з дрібноклітинним раком легень залишається жити 4-5 місяців.

Препарат Imdelltra потроїв тривалість життя пацієнтів. Терапія цими ліками забезпечує їм середню тривалість життя 14 місяців після початку приймання препарату.

Однак препарат має досить серйозний побічний ефект — синдром вивільнення цитокінів. Це надмірна реакція імунної системи, яка може призвести до таких симптомів, як висипання, прискорене серцебиття та низький кров'яний тиск.

За даними досліджень, із більш ніж 2,2 мільйона пацієнтів, у яких щорічно діагностується рак легень у всьому світі, дрібноклітинний рак легень становить 15%, або 330 тисяч випадків. У 80–85% таких випадків лікарі діагностують вже пізню стадію захворювання.

Нагадаємо, одна із найбільших фармацевтичних компаній світу, американська Pfizer, виплатить до 250 мільйонів доларів для врегулювання понад 10 тисяч судових позовів у США. Вони стосуються знятого з виробництва препарату від печії Zantac.

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