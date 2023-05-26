Цены в Украине — в мае продолжают дорожать овощи

Покупатель в продуктовом магазине. Фото: Freepik

В мае 2023 года в Украине продолжают повышаться цены в супермаркетах. Речь идет о популярных овощах: картофеле, капусте, моркови, свекле и луке.

Об этом свидетельствует информация на портале Минфин, отслеживающем ценовую ситуацию на рынке.

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Капуста

В мае больше всего подорожала белокочанная капуста. В сравнении с апрелем цена на этот овощ выше фактически на 30 гривен. Стоимость изменилась с 25,19 до 53,60 гривны. В то же время молодая капуста к концу мая подешевела.

Картофель

С апреля по май подорожал и картофель. Цена за килограмм изменилась с 9,77 до 12,28 гривны. Стоимость розового картофеля выросла на три гривны, до 14,48. Молодой картофель подорожал с 13,96 до 39,40 гривны.

Морковь

Морковь в среднем стоит 69,17 грн. В апреле ценник был на уровне 50,24 гривны. Молодая морковь подорожала более чем на 20 гривен, до 69,90.

Свекла

Свекла изменилась в стоимости за этот период не так сильно, меньше чем на гривну. Сейчас этот овощ стоит в среднем 9,90 гривны.

Лук

Существенно подорожал лук. Репчатый — с 57,02 до 69,92 гривны. Молодой — с 55,21 до 59,90 гривны. Синий лук тоже прибавил в стоимости, подорожав с 56,01 до 68,45.

Напомним, в Украине ближе к лету на рынки и супермаркеты начали поступать первые урожаи клубники и черешни. Цены на них сейчас бьют рекорды, хотя эксперты прогнозируют некоторое снижение стоимости.