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У супермаркетах різко підскочили ціни на популярні продукти

26 травня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у травні продовжують дорожчати овочі
Покупець у продуктовому магазині. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У травні 2023 року в Україні продовжують підвищуватися ціни у супермаркетах. Йдеться про популярні овочі: картоплю, капусту, моркву, буряк та цибулю.

Про це свідчить інформація на порталі Мінфін, який відстежує цінову ситуацію на ринку.

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Капуста

У травні найбільше подорожчала капуста білокачанна. Порівняно з квітнем ціна на цей овоч вища фактично на 30 гривень. Вартість змінилася з 25,19 до 53,60 гривні. Водночас молода капуста до кінця травня подешевшала.

Картопля

З квітня по травень подорожчала і картопля. Ціна за кілограм змінилася з 9,77 до 12,28 гривні. Вартість рожевої картоплі зросла на три гривні, до 14,48. Молода картопля подорожчала аж з 13,96 до 39,40 гривні.

Морква

Морква у середньому коштує 69,17 гривні. У квітні цінник був на рівні 50,24 гривні. Молода морква подорожчала на понад 20 гривень, до 69,90.

Буряк

Буряк змінився у вартості за цей період не так сильно, менше ніж на гривню. Зараз цей овоч коштує у середньому 9,90 гривні.

Цибуля

Суттєво подорожчала цибуля. Ріпчаста — з 57,02 до 69,92 гривні. Молода — з 55,21 до 59,90 гривні. Синя цибуля теж додала у вартості, подорожчавши з 56,01 до 68,45.

Нагадаємо, в Україні ближче до літа на ринки та в супермаркети почали надходити перші врожаї полуниці та черешні. Ціни на них зараз б'ють рекорди, хоч експерти прогнозують певне зниження вартості.

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