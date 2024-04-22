Из-за конфликта на Ближнем Востоке растут нефтяные цены

Добыча нефти. Фото: hcntimes.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Мировые цены на золото и нефть поднялись из-за атаки на Иран, которую источники в США описали как реакцию Израиля. Речь идет о взрывах, произошедших на прошлой неделе возле военной базы в северо-западной части иранской провинции Исфахан. В этой провинции есть несколько ядерных объектов Ирана.

О росте цен на нефть и золото пишет Euronews.

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Цена барреля нефти марки Brent выросла более чем на 4 процента из-за опасений о возможных нарушениях цепочки поставок. Иран является третьим крупнейшим производителем нефти в ОПЕК. В случае эскалации конфликта с Израилем может возникнуть проблема поставок топлива.

"Цены на нефть ненадолго превысили отметку 90 долларов за баррель, но потом снизились, а золото приблизилось к историческим максимумам", — прокомментировал состояние рынков директор по инвестициям британской инвестиционной платформы AJ Bell Расс Моулд.

Фактически стоимость золота поднялась до отметки 2 411,09 долларов за унцию в начале торгов в пятницу, поскольку инвесторы обратились к этому активу как к наиболее безопасному и стабильному.

"Финансовые рынки пережили сложную неделю из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке после сообщений о взрывах и возможном израильском авиаударе в Иране. Это добавило обеспокоенности инвесторам после разочаровывающих корпоративных доходов и недавних комментариев представителей Федеральной резервной системы", — утверждают рыночные аналитики.

Центральные банки ЕС будут тщательно отслеживать дальнейшие колебания на рынках сырья, поскольку рост цен на нефть может повлиять на инфляцию и, следовательно, на монетарную политику Европейского центрального банка.

Ранее представитель ЕЦБ из Литвы Гедиминас Симкус отметил, что геополитические потрясения, включая эскалацию конфликта между Израилем и Ираном, могут привести к пересмотру планов по снижению ставок Европейского центрального банка, запланированному на июнь.

Напомним, мы писали, что Мировые цены на какао резко выросли в этом году, увеличившись втрое с начала года. Это может привести к удорожанию шоколада в Украине, и эксперты прогнозируют, что к лету цены на шоколад могут вырасти вдвое.

Также мы рассказывали, что Российская Федерация стала главным поставщиком нефти в Индию в 2023/24 финансовом году. Тем самым они потеснили рыночную долю производителей Ближнего Востока и Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) к историческому минимуму.