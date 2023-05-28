Пенсии в Украине — в мае украинцам выплатили меньше средств

Пенсионерка в сельской местности. Фото: УНИАН

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) очередной месяц подряд отчитываются о меньших суммах , направляемых на финансирование пенсионных выплат. В частности, в мае выплатили на 100 млн. гривен меньше, чем в апреле.

Об этом информирует пресс-центр ПФУ.

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Сколько средств направили на пенсии

Как отмечают в ведомстве, на пенсионные выплаты направили 57 млрд гривен, что на 100 млн гривен меньше, чем было в предыдущем месяце.

В частности, 10 млрд гривен направили на выплату пенсий через "Укрпочту", а 47 млрд — через уполномоченные финучреждения.

В апреле тоже сократили объем выплаченных средств, тогда ушло 57,1 млрд грн, что на 0,5 млрд грн меньше по сравнению с мартом. Через уполномоченные финучреждения выплатили на 47 млрд грн, а 10,1 млрд грн — через АО "Укрпочта".

Блокировка выплат пенсий

Таким образом, Пенсионный фонд перечислил на почтовые отделения украинцам на 100 млн гривен меньше средств.

Согласно украинскому законодательству, пенсионные выплаты по решениям органов Пенсионного фонда могут в некоторых случаях прекращаться. Речь идет о ситуациях, когда человек долго не забирает средства.

Если пенсионеры не забирают свои выплаты на почте более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.

Чтобы возобновить получение пенсий и забрать выплаты, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда для подтверждения личности.

Больше о пенсиях

Напомним, на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 млрд гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексаций 2023 года.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об угрозе потери части пенсии в некоторых случаях. Чтобы этого не произошло, нужно правильно подать заявление на его назначение.