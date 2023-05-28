Пенсії в Україні — у травні українцям виплатили менше коштів

Пенсіонерка у сільській місцевості. Фото: УНІАН

У Пенсійному фонді України (ПФУ) черговий місяць поспіль звітують про менші суми, які спрямовують на фінансування пенсійних виплат. Зокрема, у травні виплатили на 100 млн гривень менше, ніж у квітні.

Про це інформує пресцентр ПФУ.

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Скільки коштів спрямували на пенсії

Як зазначають у відомстві, на пенсійні виплати направили 57 млрд гривень, що на 100 млн гривень менше, ніж було попереднього місяця.

Зокрема, 10 млрд гривень спрямували на виплату пенсій через "Укрпошту", а 47 млрд — через уповноважені фінустанови.

У квітні теж скоротили обсяг виплачених коштів, тоді пішло 57,1 млрд грн, що на 0,5 млрд грн менше проти березня. Через уповноважені фінустанови виплатили на 47 млрд грн, а 10,1 млрд грн — через АТ "Укрпошта".

Блокування виплат пенсій

Таким чином, Пенсійний фонд перерахував на поштові відділення українцям на 100 млн гривень менше коштів.

Згідно з українським законодавством, пенсійні виплати за рішеннями органів Пенсійного фонду можуть у деяких випадках припинятися. Йдеться про ситуації, коли людина довго не забирає кошти.

Якщо пенсіонери не забирають свої виплати на пошті більш ніж пів року, то нарахування пенсійних виплат припиняється повністю до з'ясування обставин.

Щоб відновити отримання пенсій та повернути суми виплат, необхідно звернутися в органи Пенсійного фонду для підтвердження особи.

Більше про пенсії

Нагадаємо, на виплати пенсій цього року витратять близько 700 млрд гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексацій 2023 року.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про загрозу втрати частини пенсії у деяких випадках. Щоб цього не сталося, потрібно правильно подати заяву на її призначення.