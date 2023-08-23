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В учителей с осени может измениться зарплата: сколько будут зарабатывать педагоги

23 августа 2023 04:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Зарплаты учителей — сколько будут получать педагоги с сентября 2023 года
Учительница с детьми на уроке. Фото: freepik
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Зарплата учителей в сентябре может немного возрасти. Все зависит от стажа, должностного оклада и категории педагога. Кроме того, есть определенные доплаты за классное руководство или добросовестный труд.

Соответствующие данные опубликованы на сайте Министерства образования и науки.

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Как изменятся заплаты учителей

Как известно, зарплата учителей зависит от многих факторов, в частности, должностной оклад, который начисляется в соответствии со стажем и категорией преподавателя; доплаты и надбавки, тоже входящие в общую сумму. Педагоги их могут получать за выслугу лет, престижность труда, проверку тетрадей и т.д.

Согласно данным МОН, средняя зарплата молодого учителя в 2023 году состоит из должностного оклада 5 699 тысяч гривен и определенных надбавок за престижность труда, выслугу лет. То есть в общей сложности 10 574 гривен.

Также зарплата педагога может вырасти путем классного руководства или доплат за добросовестный труд.

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Зарплата учителей. Фото: МОН

Однако власти до конца этого года пересматривать заработную плату учителей не будут. И до декабря 2023 г. она останется неизменной.

Напомним, в Украине Государственная служба по вопросам труда возобновила проверки предприятий в рамках борьбы с теневой занятостью. По итогам мониторинга работодателей ждут немалые штрафы.

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