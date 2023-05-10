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В ВР готовят новые доплаты военным вместо отмененных 30 тыс. грн.

10 мая 2023 11:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доплаты военным — что предлагают в Раде вместо отмененных 30 тыс. грн
Военнослужащие Вооруженных сил Украины. Фото: ukrmilitary.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Верховной Раде Украины (ВРУ) продолжается работа над новым законодательством, касающимся денежного довольствия и доплат военнослужащих. Речь идет об альтернативе ранее принятого закона о возобновлении системы доплат, существовавшей до февраля текущего года.

Об этом сообщает издание "Politeka".

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На днях состоялось заседание рабочей группы с участием представителей Министерства финансов, Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ и других силовых ведомств. Речь шла о следующем:

  • увеличение уровня денежного довольствия для призывников;
  • повышение размера стипендий для курсантов вузов и звеньев образования, где есть военные подразделения;
  • увеличение денежного довольствия для инструкторов;
  • унификация оплаты труда военных и введение единого стандарта денежного довольствия;
  • выплата дополнительного вознаграждения и создание оснований стимулирующих доплат.

Также на заседании обсудили дополнительные вопросы, такие как компенсация питания, регистрация транспорта, упрощение некоторых процедур и увольнение с военной службы некоторых категорий лиц.

Отмена доплат военным

10 апреля парламент поддержал возврат отмененных в феврале выплат в размере 30 тысяч гривен для всех военных, полицейских и работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Однако в законе не указаны источники финансирования, которого было бы достаточно для покрытия расходов. Законодательную инициативу не подписал глава ВР и президент, поскольку в парламенте зарегистрировали проект постановления о его отклонении.

По словам главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, принятый законопроект №8312 предусматривает только факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) оценили перспективы возврата ранее упраздненных доплат всем военнослужащим. По словам главы НБУ, решение Верховной рады вернуть доплаты всем военным усложняет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку противоречит ранее утвержденным обязательствам украинских властей.

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