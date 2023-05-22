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В ВР рассказали, будут ли изменения по зарплатам военным

22 мая 2023 20:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВР анонсировали изменения по зарплатам военным
Украинские военные во время построения. Фото: коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Верховной Раде Украины анонсировали изменения по зарплатам военным. Рабочая группа по оплате труда военнослужащих уже наработала определенные алгоритмы, которые могут быть восприняты обществом и военными как "совершенно адекватные".

Об этом рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский.

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Вениславский рассказал, что состоялось несколько заседаний этой рабочей группы по оплате труда военнослужащих, на которых нарабатываются конкретные вопросы, связанные со справедливым и пропорциональным уровнем обеспечения денежным содержанием военнослужащих, выполняющих боевые задания, и военнослужащих, которые находятся в тылу и также выполняют определенные служебные задачи.

Он добавил, что уже в ближайшие дни может состояться брифинг руководителей этой рабочей группы, которые расскажут об имеющихся сейчас наработках по изменениям зарплат для военных.

"Но уже по результатам работы этой рабочей группы удалось наработать алгоритмы, которые, я думаю, будут восприняты обществом и военными как абсолютно адекватные, справедливые тем вкладам, которые вносят соответствующие военнослужащие и представители других составляющих военных формирований сектора безопасности и обороны в нашу победу", — сказал Вениславский.

Напомним, что в Верховной Раде Украины в рамках рабочей группы проходит обсуждение новой системы доплат для военнослужащих. Повышения коснутся нескольких категорий бойцов.

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