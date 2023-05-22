У ВР анонсували зміни щодо зарплат військовим

Українські військові під час шикування. Фото: колаж Новини.LIVE

У Верховній Раді України анонсували зміни щодо зарплат військовим. Робоча група щодо оплати праці військовослужбовців вже напрацювала певні алгоритми, які можуть бути сприйняті суспільством та військовими як "абсолютно адекватні".

Про це розповів народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський.

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Веніславський розповів, що відбулося вже декілька засідань цієї робочої групи щодо оплати праці військовослужбовців, на яких напрацьовуються конкретні питання, пов’язані зі справедливим та пропорційним рівнем забезпечення грошовим утриманням військовослужбовців, які виконують бойові завдання, та військовослужбовців, які перебувають в тилу і також виконують певні службові завдання.

Він додав, що вже ближчими днями може відбутися брифінг керівників цієї робочої групи, які розкажуть про наявні наразі напрацювання щодо змін зарплат для військових.

"Але вже за результатами роботи цієї робочої групи вдалося напрацювати алгоритми, які, я думаю, будуть сприйняті суспільством і військовими як абсолютно адекватні, справедливі тим внескам, які роблять відповідні військовослужбовці і представники інших складових військових формувань сектору безпеки й оборони в нашу перемогу", — сказав Веніславський.

Нагадаємо, що у Верховній Раді України в рамках робочої групи відбувається обговорення нової системи доплат для військовослужбовців. Підвищення торкнуться кількох категорій бійців.