В Запорожье произошла аварийная ситуация на энергообъекте

Энергетик работает над восстановлением света. Фото: УНИАН

Сегодня, 22 мая, в Запорожье произошла аварийная ситуация на одном из энергообъектов. Электрики уже работают над восстановлением света.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Авария на энергообъекте Запорожья

"С самого утра энергетики работают над восстановлением электроснабжения, которое в Запорожье частично пропало в связи с аварийной ситуацией на одном из энергообъектов", — рассказал Куртев.

По его словам, свет и вода в районах города постепенно появляются.

Напомним, летом Украина может обойтись без отключения электроэнергии, несмотря на ремонт части энергоблоков. Для этого можно обойтись импортом из стран ЕС и полной загрузкой рабочих энергоблоков.

Также мы писали, что летом украинской энергосистеме нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей, пока специалисты будут ремонтировать электростанции после российских атак и изнурительной работы на максимуме. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, почему невозможно сейчас накопить электроэнергию, чтобы в будущем использовать для покрытия возможного дефицита.

Добавим, в энергетическом холдинге ДТЭК оценили возможность веерных отключений электроэнергии летом 2023 года. В этот период планируется нарастить импорт.