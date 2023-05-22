В Запорожье произошла аварийная ситуация на энергообъекте
Сегодня, 22 мая, в Запорожье произошла аварийная ситуация на одном из энергообъектов. Электрики уже работают над восстановлением света.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Авария на энергообъекте Запорожья
"С самого утра энергетики работают над восстановлением электроснабжения, которое в Запорожье частично пропало в связи с аварийной ситуацией на одном из энергообъектов", — рассказал Куртев.
По его словам, свет и вода в районах города постепенно появляются.
Напомним, летом Украина может обойтись без отключения электроэнергии, несмотря на ремонт части энергоблоков. Для этого можно обойтись импортом из стран ЕС и полной загрузкой рабочих энергоблоков.
Также мы писали, что летом украинской энергосистеме нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей, пока специалисты будут ремонтировать электростанции после российских атак и изнурительной работы на максимуме. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, почему невозможно сейчас накопить электроэнергию, чтобы в будущем использовать для покрытия возможного дефицита.
Добавим, в энергетическом холдинге ДТЭК оценили возможность веерных отключений электроэнергии летом 2023 года. В этот период планируется нарастить импорт.