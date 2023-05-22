Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Запорожье произошла аварийная ситуация на энергообъекте arrow

В Запорожье произошла аварийная ситуация на энергообъекте

22 мая 2023 08:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожье произошла аварийная ситуация на энергообъекте
Энергетик работает над восстановлением света. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 22 мая, в Запорожье произошла аварийная ситуация на одном из энергообъектов. Электрики уже работают над восстановлением света.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Читайте также:

Авария на энергообъекте Запорожья

"С самого утра энергетики работают над восстановлением электроснабжения, которое в Запорожье частично пропало в связи с аварийной ситуацией на одном из энергообъектов", — рассказал Куртев.

По его словам, свет и вода в районах города постепенно появляются.

Напомним, летом Украина может обойтись без отключения электроэнергии, несмотря на ремонт части энергоблоков. Для этого можно обойтись импортом из стран ЕС и полной загрузкой рабочих энергоблоков.

Также мы писали, что летом украинской энергосистеме нужно будет активировать все резервы для обеспечения потребителей, пока специалисты будут ремонтировать электростанции после российских атак и изнурительной работы на максимуме. В НЭК "Укрэнерго" рассказали, почему невозможно сейчас накопить электроэнергию, чтобы в будущем использовать для покрытия возможного дефицита.

Добавим, в энергетическом холдинге ДТЭК оценили возможность веерных отключений электроэнергии летом 2023 года. В этот период планируется нарастить импорт.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

Новость с фото

12:32 "Как же я соскучилась": Мохаммад Захур после развода забрал у Камалии детей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас