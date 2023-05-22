У Запоріжжі сталася аварійна ситуація на енергооб'єкті

Енергетик працює над відновленням світла. Фото: УНІАН

Сьогодні, 22 травня, у Запоріжжі сталася аварійна ситуація на одному з енергооб'єктів. Електрики вже працюють над відновленням світла.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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"З самого ранку енергетики працюють над відновленням електропостачання, яке у Запоріжжі частково зникло у зв’язку з аварійною ситуацією на одному з енергообʼєктів", — розповів Куртєв.

За його словами, світло та вода у районах міста вже поступово з'являються.

Нагадаємо, влітку Україна може обійтись без відключення електроенергії попри ремонт частини енергоблоків. Для цього можна обійтися імпортом із країн ЄС та повним завантаженням робочих енергоблоків.

Також ми писали, що влітку українській енергосистемі потрібно буде активувати всі резерви для забезпечення споживачів на той час, поки фахівці ремонтуватимуть електростанції після російських атак та виснажливої роботи на максимумі. У НЕК "Укренерго" розповіли, чому не можливо зараз накопичити електроенергію, щоб в майбутньому використати для покриття можливого дефіциту.

Додамо, в енергетичному холдингу ДТЕК оцінили можливість віялових відключень електроенергії влітку 2023 року. У цей період планують наростити імпорт.